Meteo, anticipo d'autunno: la pioggia rovina il fine settimana

Non si tratta di un definitivo addio all'estate, ma poco ci manca. L'ondata di maltempo arrivata dal Nord-Est Europa ha portato sull'Italia un anticipo di autunno con le condizioni meteorologiche che nelle prossime ore potrebbero subire un ulteriore peggioramento. Nella giornata di oggi, giovedì 19 settembre, il fronte del maltempo proseguirà il suo viaggio da nord verso sud andando ad interessare ancora molti settori del nostro Paese.

Secondo il team di esperti de IlMeteo.it, nelle prossime ore sarà ancora elevata l'ingerenza temporalesca sul basso Piemonte, sul ponente ligure, sull'Emilia Romagna e sul Veneto meridionale. Su queste zone tuttavia, il tempo è comunque destinato a migliorare.

Forte maltempo previsto invece al Centro e su alcuni tratti del Sud. A rischio temporali e locali grandinate saranno il sud della Toscana, le Marche, l'Abruzzo, il Molise, il Lazio con rischio temporali anche a Roma. Rovesci temporaleschi con rischio di locali nubifragi colpiranno anche la Puglia con possibili nubifragi sul Gargano e sul barese. Clima fresco su tutta Italia per venti di Bora.

Meteo, temporali diffusi nel fine settimana

Il team de IlMeteo.it avvisa che nel corso del weekend giungerà una nuova perturbazione. Se sabato la giornata sarà prevalentemente soleggiata per un temporaneo rinforzo dell'alta pressione, già da domenica un'intensa perturbazione atlantica comincerà ad interessare le regioni occidentali. Piogge e temporali via via più diffusi sospinti da intensi venti di Scirocco andranno ad interessare le coste della Toscana, del Lazio e quindi della Liguria centro-orientale.