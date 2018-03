Meteo, ondate di calore e sprazzi di freddo e maltempo: sarà un aprile a due facce

Sarà un mese di aprile ricco di colpi di scena sul fronte meteo. La primavera, ormai è assodato, è partita in sordina. Ma a quanto pare anche per la prima metà di aprile l’anticiclone farà fatica ad imporsi in modo stabile sul nostro Paese.

Meteo, che tempo farà ad aprile 2018

Ciò significa che l’Italia sarà esposta a nuove perturbazioni foriere di piogge, acquazzoni e repentini cali termici. Ma tra un temporale e l’altro ci sarà spazio anche per il bel tempo. Non solo. Secondo iLMeteo.it è molto probabile che le fasi di maltempo saranno intervallate da ondate di caldo quasi estivo, soprattutto al centro-sud, mentre al nord pioggia e temporali la faranno da padrone. La spiegazione è la seguente: il nostro Paese si troverà in mezzo "a un vero e proprio braccio di ferro tra un gigantesco campo anticiclonico proveniente dal nordafrica e una serie di perturbazioni in arrivo invece dall'Atlantico".

Meteo aprile 2018, quadro in evoluzione

La situazione resta dunque instabile e aperta a nuovi sviluppi. Insomma, mai come quest’anno la primavera sarà all’insegna della dinamicità, con sbalzi termici che potranno essere anche piuttosto importanti. Andrà meglio ai Paesi dell’Europa sud-orientale che secondo iLMeteo passeranno all’improvviso da un clima quasi invernale ad uno quasi estivo. Si tratta – è bene ribadirlo - di previsioni a lungo termine e dunque da prendere con la dovuta cautela.

Meteo, le previsioni per giovedì 29 marzo 2018

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Che tempo farà ad aprile

(foto ILMeteo.it)