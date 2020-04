Buco dell'ozono da record nell'Artico: "Valori mai registrati prima"

Le colonne di ozono su gran parte dell'Artico hanno raggiunto il minimo storico, generando un anomalo buco dell'ozono. Lo fanno sapere gli scienziati di Copernicus Atmosphere Monitoring Service, riferendo che quest'anno le colonne di ozono su gran parte dell'Artico hanno raggiunto valori bassi mai registrati prima, causando la formazione del buco dell'ozono.

Mentre il buco dell'ozono in Antartide si forma ogni anno durante la primavera australe, i buchi di ozono nell'Artico sono rari, poiché le condizioni necessarie per un così forte esaurimento dell'ozono non si verificano normalmente nell'emisfero settentrionale. L'ultima volta che era stato osservato un esaurimento di ozono chimico altrettanto forte nell'Artico è stato durante la primavera boreale nel 2011. Gli scienziati di Cams prevedono che l'esaurimento dell'ozono artico nel 2020 sarà ancora più forte. Lo scorso novembre era stato segnalato il più piccolo buco dell'ozono in Antartide registrato in 35 anni.

Il monitoraggio del buco dell'ozono è importante in quanto l'ozonosfera agisce come scudo, proteggendo tutta la vita sulla Terra dalle radiazioni ultraviolette potenzialmente dannose.

Ma cose si forma il "buco"? Sarebbe meglio chiamare la dinamica "assotigliamento dello strato di Ozono". Cams ha seguito da vicino l'insolita attività nello strato di ozono che si è verificato su gran parte dell'Artico questa primavera e le sue scoperte mostrano che la maggior parte dell'ozono nello strato tra 80 e 50 hPa, a circa 18 chilometri di altitudine, è stata esaurita.

La causa sono le sostanze contenenti cloro e bromo si accumulano all'interno del vortice polare dove rimangono chimicamente inattive nell'oscurità. Le temperature nel vortice possono scendere al di sotto di -78 gradi Celsius, causando la formazione di cristalli di ghiaccio nelle nubi stratosferiche polari che svolgono un ruolo importante nelle reazioni chimiche. Mentre il sole sorge sopra il polo, l'energia del sole rilascia atomi di cloro e bromo chimicamente attivi nel vortice che distruggono rapidamente le molecole di ozono, causando la formazione del foro.

2020 has seen record-breaking low levels of #ozone over the Arctic, including the formation of a ozone hole. Unlike the Antarctic ozone hole, which has formed annually for 35 years, this level of ozone depletion in the far north is very rare.



Why?➡️https://t.co/Nf6AfjaYRi pic.twitter.com/awllESVy9f