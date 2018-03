E quindi il Burian sta per tornare? Negli scorsi giorni si è parlato insistentemente di un ritorno del gelo in tutta Europa (e anche in Italia), a partire dal 20 marzo, anche se non tutti i metereologi erano d’accordo sull’intensità della nuova ondata di freddo. Secondo iLMeteo.it, comunque, ci siamo quasi: il sito di Antonio Sanò scrive che “il Burian 2 sarà realtà. Dal 18 Marzo un campo di alta pressione si posizionerà nei pressi della Scandinavia, favorendo l'afflusso di masse d'aria gelide che in moto retrogrado dalla Russia raggiungeranno tutte le nazioni centrali del continente. Il Burian 2 imperverserà su gran parte dell'Europa per parecchi giorni”.

Burian 2 arriverà anche in Italia?

E l’Italia? Non sarà da meno. Sebbene sia ancora presto per avere previsioni dettagliate “di certo anche l'Italia farà parte di questa nuova fase perturbata e molto fredda”. Il Burian dovrebbe arrivare intorno al 17-18 marzo per poi dilagare nei giorni successivi con le temperature che torneranno a risalire solo nei primi giorni di aprile.

Nuova ondata di freddo

Non parla di “Burian” 3bMeteo che però segnala comunque una nuova ondata di maltempo in arrivo nel prossimo week end. Le temperature saranno in diminuzione ovunque “specie al Centro-Nord, dove a stento si supereranno i 10°C. 3bMeteo scrive inoltre che l’irruzione di aria freddo dall’artico potrebbe portare a “possibili risvolti nevosi ancora tutti da valutare”.

Previsioni meteo per mercoledì, 14 marzo

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

A cura de iLMeteo.it

Roma imbiancata dopo il passaggio di Burian