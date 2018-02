Meteo, confermato l'arrivo di Burian: freddo polare già dal week end

Brutte notizie sul fronte meteo. Sembra ormai confermato l’arrivo di Burian, l’ondata di aria gelida proveniente dalla Russia che porterà giornate di freddo intenso e maltempo anche sul nostro Paese. Quando? Burian dovrebbe raggiungere l’Italia già nel prossimo fine settimana, con il maltempo che perdurerà almeno fino ai primi di marzo. Insomma, quest’anno i "giorni della merla" arriveranno con un mese di ritardo. Il vortice polare che i siti di meteo hanno ribattezzato "Burian" colpirà gran parte dei Paesi Europei.

Temperature in picchiata

In alcune metropoli del vecchio continente, da Praga a Varsavia, da Vienna a Londra, le temperature potrebbero scendere anche di oltre 10° rispetto alle medie del periodo e in alcuni casi lo zero termico potrebbe essere una costante (anche di giorno) in molte città. Né sono da escludersi disagi dovuti alla persistenza di neve, ghiaccio e gelo. Ma torniamo all’Italia. Se il cuore del vecchio continente verrà colpito con veemenza da questa nuova perturbazione artica, per quanto riguarda il nostro Paese le cose sono un po’ più complesse.

Meteo febbraio 2018, arriva Burian

Secondo 3bMeteo ci sono buone probabilità che Burian raggiunga il nord Italia già a partire da domenica 25 febbraio; per quanto riguarda le regioni centrali le previsioni sono ancora incerte anche se "hanno comunque buone chance" di essere colpite dal ciclone di aria fredda. E il sud? Buone notizie per chi abita nel meridione d’Italia: le regioni del mezzogiorno, stando alle ultime previsioni meteo disponibili, dovrebbero essere graziate dal ciclone. "E' comunque altamente probabile - scrive 3bMeteo - che il Mediterraneo reagirà ad una tale offensiva fredda con nuove depressioni e possibili eventi nevosi".

L'esperto: "Ondata di gelo come non si vedeva da anni"

"Appare ormai certa una ondata di gelo di notevole portata sull’Europa, come non si vedeva da anni, a partire dal prossimo weekend e almeno sino ai primi di marzo - dice Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com - venti gelidi siberiani che dalla Russia soffieranno sull’Europa specie centrale. Saranno giornate di ghiaccio con temperature abbondantemente sottozero anche di giorno e nevicate fino in pianura. L’evento potrebbe assumere connotati storici per la sua intensità ma anche durata, con possibili disagi specie nel settore dei trasporti. Anche l’Italia verrà colpita almeno in parte, soprattutto le regioni settentrionali, ma solo i prossimi giorni potremo capire tutti gli effetti in termini di precipitazioni e nevicate".

