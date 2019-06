Caldo, venerdì il giorno peggiore: 20 città a "rischio per la salute"

Saranno 20 le città che domani venerdì 28 giugno "soffriranno" il caldo fino a livelli di rischio per la salute. Il ministero della Salute ha pubblicato l'aggiornamento del Bollettino Caldo invitando le categorie più suscettibili agli sbalzi di calore ad adottare tutte le precauzioni del caso. In particolar modo attenzione a anziani, neonati e bambini, donne in gravidanza e persone con malattie croniche.

Previsioni meteo, 40 gradi in Piemonte, Toscana e Lazio

Come spiegano i metereologi dell'Aeronautica Militare domani sarà il giorno peggiore per chi soffre il caldo. Al Nord persistono le condizioni di tempo stabile e soleggiato, deboli rovesci pomeridiani sono attesi solo sulle Alpi e a ridosso della dorsale Appenninica. Nuvolosità non significativa sulle restanti zone d'Italia.

A riguardo delle temperature rimarranno stazionarie, per i livelli minimi, mentre le massime dopo aver toccato il picco cominceranno a diminuire dapprima al Nord. Saranno ancora in aumento invece su Liguria, Sardegna, Salento, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Valori elevati fino a 40° si registreranno nella pianura del Piemonte e sulle aree interne di Toscana e Lazio.

Il bollettino del caldo città per città

Caldo, a Verona in campo il "soccorso frutta"

A Verona intanto Coldiretti scende in piazza con il ''soccorso frutta'' per combattere il caldo record di questi giorni e invitare i veronesi a consumare prodotti locali come la pesca di Verona che nutre, disseta e reintegra i sali minerali. In Piazza Bra nel gazebo Coldiretti i passanti potranno ricevere gratuitamente bicchieri con spicchi di pesca così da rinfrescarsi e assaggiare il frutto nostrano fino ad esaurimento del prodotto. È infatti iniziata proprio in questi giorni la raccolta di pesche e nettarine di Verona e al momento, i frutti sembrano essere di ottime qualità e pezzatura. L'iniziativa è un modo per avvicinare i cittadini alla frutta di stagione e locale.