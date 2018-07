Meteo, arriva la fiammata africana ma attenzione ai temporali

Fine settimana rovente per gli italiani, con la penisola che nei prossimi giorni verrà investita dalla fiammata africana. Il nostro Paese, infatti, sta vivendo una fase piuttosto calda con temperature che, soprattutto al Centro-Sud, schizzeranno ben oltre i 30°C.

Sud 'infuocato'

I valori termici saliranno vertiginosamente a partire dalle regioni meridionali, dove potranno raggiungere i 37°C, come per esempio nelle aree interne pugliesi e siciliane, fanno sapere gli esperti del sito 'IlMeteo.it'. Nei prossimi giorni, inoltre, i termometri saliranno ulteriormente, portandosi anche oltre i 40°C in Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Caldo anche al Nord

Anche al Centro-Nord il caldo non risparmierà alcune città: per esempio Roma e Firenze misureranno fino a 35 e 36°C, Bologna 35°, Ferrara anche 37°C con Padova, Milano e Mantova 34°C.

Meteo, le previsioni per il fine settimana

Note dolenti riguardano però proprio le regioni settentrionali che, già a partire dalle prossime ore, subiranno delle vere e proprie imboscate temporalesche con rischio di fenomeni violenti e grandine, altamente probabili poi anche nel corso del weekend. L’ondata di calore al Nord comincerà ad attenuarsi già nel fine settimana, ricordano gli esperti.

Sabato 21 luglio sono previste piogge al Nord, inizialmente solo sui monti ma col passare delle ore localmente anche in pianura. Tanto sole altrove con cielo sereno o poco nuvoloso.

Per il calo termico, infine, domenica 22 luglio sarà la volta del centro e lunedì toccherà al Sud.