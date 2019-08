Meteo, caldo agosto: quando finisce l’ondata di calore (e cosa dobbiamo aspettarci)

Il caldo africano è tornato a investire l’Italia e per vedere la fine di questo periodo infernale bisognerà attendere ancora qualche giorno. Stiamo vivendo infatti la quarta ondata di calore di questa estate 2019: dal Sud, le correnti sub-tropicali raggiungeranno anche il Nord. I valori della colonnina di mercurio si alzeranno un po’ dovunque e torneremo a boccheggiare dopo questo ultimo periodo di - lieve - tregua che ha caratterizzato i primi giorni di agosto.

Sarà un weekend "infernale" (qui tutte le previsioni il 10 e 11 agosto) ma l’apice del caldo lo raggiungeremo tra la domenica e martedì. Secondo le previsioni degli esperti infatti, il termometro raggiungerà la soglia dei 40 gradi in diverse aeree del Centro, del Sud e delle Isole. Non andrà meglio al Nord, dove la botta di caldo durerà fino a lunedì.

Quando finisce il caldo ad agosto: le previsioni

Una situazione che mette a dura prova sia chi rimane in città, dove in molte si soffre per il caldo intenso (ad esempio a Roma, Firenze e Napoli), sia chi si trova già in vacanza o chi si mette in viaggio. La domanda per tutti è soltanto una: quando finirà il caldo?

Secondo le previsioni dei meteorologi del sito Meteo.it, da martedì 13 agosto la situazione dovrebbe risolversi e migliorare al Nord e nella zona occidentale della Sardegna mentre al Centro bisognerà aspettare ancora fino a mercoledì 14. Il caldo intenso perdurerà ancora fino a Ferragosto al Sud e sulla Sicilia, dove tornerà a soffiare il vento di Maestrale, facendo calare un po’ le temperature e portando un po' di respiro dopo giornate veramente difficili.

Meteo, che tempo farà a Ferragosto

Dopo il caldo sofferto in questo ultimo scorcio della seconda settimana di agosto, dal 15 del mese in poi la situazione dovrebbe cambiare radicalmente su gran parte delle regioni. È previsto infatti l’arrivo di fresche correnti atlantiche, che faranno il loro ingresso sul nostro Paese andando ad abbassare le temperature prima in tutto il Nord Italia (portando anche qualche rovescio temporalesco) e poi scenderanno a contrastare il caldo al Centro Nord. Dopo Ferragosto i meteorologi prevedono condizioni instabili sul nostro Paese.