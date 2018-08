Allerta rossa per il caldo in 12 città, ma arrivano i temporali: è un meteo pazzo

Il primo weekend di agosto - sabato 4 e domenica 5 - sarà all'insegna del caldo e dell'afa in tutta la Penisola, anche se diminuiscono a 12 le città caratterizzate dall'allerta rispetto alle 18 dei giorni scorsi. Sabato e domenica il bollino rosso è previsto a: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Perugia, Rieti, Torino, Trieste, Venezia e Verona. Lo segnala il bollettino sulle ondate di calore pubblicato ieri dal ministero della Salute.

Il 'bollino rosso' equivale al livello 3 di allerta (il più alto) che indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute delle persone sane e attive e non solo dei gruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone con malattie croniche. Sabato 4 agosto a Palermo è previsto il livello 2 'bollino arancione', che indica "condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischioper la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili".

Attenzione, però: previsti anche rovesci e temporali nel weekend. Aria moderatamente più fresca proveniente dall'Europa orientale raggiungerà infatti le aree più a sud dell'Italia favorendo, nella giornata di sabato 4 agosto, condizioni di instabilità più diffuse, con rovesci o temporali sparsi, prevalentemente concentrati durante le ore pomeridiane e serali. Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione civile d'intesa con le Regioni coinvolte ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello diffuso ieri.

L'avviso prevede "dalla mattinata di sabato 4 agosto, precipitazioni sparse, in particolare durante le ore pomeridiane e serali, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, e forti raffiche di vento". Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di sabato 4 agosto "allerta arancione su gran parte della Basilicata, mentre l'allerta gialla sarà su Umbria, Lazio, Abruzzo, gran parte del Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e sul resto della Basilicata".

Previsioni meteo sabato 4 agosto

Per la giornata di sabato 4 agosto sono previsti altri fenomeni temporaleschi più intensi, ancora con alto rischio di grandine: oltre alle regioni tirreniche centro-meridionali, potranno essere coinvolte le due isole maggiori. Antonio Sanò del sito ilMeteo.it avvisa che nel prosieguo del weekend il sole sarà prevalente, con clima caldo; ma persisterà anche il rischio di qualche temporale, oltre che sull’arco alpino, anche sulle Isole maggiori. Le temperature potrebbero tornare ad aumentare, prima al Nord, poi anche sul resto del Paese.

Previsioni meteo domenica 5 agosto

Caldo con qualche temporale anche per domenica 5 agosto. La giornata festiva infatti vedrà qualche acquazzone soprattutto sulle Alpi, sulla Calabria e ancora su Sardegna e Sicilia. Secondo le previsioni degli esperti i fenomeni piovosi potrebbero essere di forte intensità con rischio di locali e violente grandinate. Il tempo si manterrà caldo e soleggiato sul resto del Paese.