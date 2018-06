Meteo, weekend col "super caldo" del Sahara: le previsioni per sabato e domenica

Sarà un weekend di caldo e afa, non ci sono più dubbi. Con l'arrivo dell'anticiclone africano Caronte, il weekend trascorrerà all'insegna del gran sole splendente con soltanto isolati rovesci sui rilievi del Friuli e sull'Appennino. IlMeteo.it comunica che l'aria calda proveniente dal Sahara attraversando il mar Mediterraneo si caricherà di umidità, e farà schizzare i termometri oltre i 32/35°C: al Nord come a Milano (32°C), Verona (33°C) e Bologna (35°C); al Centro fino a 35°C, come a Firenze (35°C), Roma (32°C) e Perugia (34°C); al Sud fino a 39 gradi nelle zone interne di Sardegna e Sicilia , ma con le più mitigate Palermo e Cagliari (31°C), Catanzaro, Bari (32°C) e Sassari (33): ovunque aumenterà la sensazione di afa.

Meteo, afa nelle città

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito iLMeteo.it ci dice che "l'afa, causata da un elevato tasso di umidità con alte temperature, si farà sentire soprattutto sulle grandi città, ma anche lungo le coste per via della vicinanza con il mare. E' bene ricordare che i primi disagi fisici causati dall'afa cominciano quando il tasso di umidità supera il 50%, e nel corso del weekend saranno parecchie le città che risulteranno afose".

Previsioni meteo weekend

Sabato spiega ancora Sanò, "l'afa si farà sentire maggiormente di giorno al Sud e sulle Isole maggiori come a Napoli (54% di umidità), Cagliari (55%), Cosenza (67%) e Palermo ( 56%) e di sera soprattutto al Centro-Nord dove a Milano è previsto il 60% di umidità, a Venezia e Firenze il 72%, a Roma il 74% e Perugia il 60%. Domenica il disagio fisico aumenterà ulteriormente con situazioni di sofferenza soprattutto nei bambini e negli anziani. Sia di giorno sia di sera e notte le percentuali di umidità delle città menzionate prima saliranno di 5 punti percentuale".