Meteo ribaltone: torna il caldo e sarà un weekend decisamente anomalo

Un ottobre caldo, da gita fuori porta ma anche da tuffo al mare: no, non è la solita "ottobrata", ma dopo la fase di maltempo che sta interessando il nostro Paese, nei prossimi giorni è previsto un netto miglioramento del tempo su buona parte dell'Italia con una vera e propria fiammata africana.

Un vasto campo di alta pressione di origine africana si porterà infatti sull'Italia con conseguenti picchi anomali di caldo decisamente fuori stagione.

#Maltempo #22ottobre, 900 gli interventi dei #vigilidelfuoco: 226 nelle province di Milano, 220 Alessandria, 110 Pavia, 110 Lodi, 110 Genova. Smottamento su SS659, isolati Crodo, Premia, Formazza, Baceno (VB). Nella clip frane a Campo Ligure (GE), crollata una chiesa pic.twitter.com/zrp5xgZRDR — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) October 22, 2019

Lasciate da parte le difficoltà che si stanno registranto in queste ore in particolar modo nell'Alessandrino, la giornata di domani presenterà fenomeni meteo in attenuazioni ma comunque caratterizzati dal brutto tempo.

Giovedì sarà ancora una giornata di maltempo sul Nordovest dell'Italia con rovesci anche di forte intensità in estensione all'Emilia Romagna, Toscana e Lazio: secondo le previsioni meteo dell'aeronautica militare in particolar modo i fenomeni risulteranno localmente di forte intensità lungo le coste toscane.

Venerdì sarà invece l'ultimo giorno di maltempo che interesserà soltanto il Meridione e la Sicilia, poi inzierà il ruggito africano.

Sabato 26 ottobre il sole splenderà su quasi tutte le regioni e le temperature sono previste diffusamente in aumento e ben oltre le medie di questo periodo, con punte oltre i 24-25 gradi specie al Centro Sud. Attenzione al ritorno della nebbia sulle pianure del Nord che limiterà la visibilità in particolare durante la notte e alle prime ore del mattino.

Una condizione che si ripeterà Domenica 27 ottobre quando sopratutto lungo il versante tirrenico si potranno registrare temperature ben al di sopra dei 24 gradi.