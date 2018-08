Meteo, fine agosto ci sorride: a inizio settembre c'è il ribaltone

Sarà di nuovo estate, estate vera, per qualche giorno. Sul fronte meteo, in questa settimana di fine agosto assistiamo al ritorno dell'alta pressione africana che si espande nuovamente sull'Italia, facendo aumentare le temperature medie dopo giorni di instabilità. Con l'allontanamento del ciclone che ha provocato la burrasca di fine agosto, la pressione torna infatti ad aumentare sull'Italia, sebbene le regioni meridionali siano ancora interessate dalle ultime precipitazioni. Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale, infatti, comunica il team del sito www.iLMeteo.it, saranno le regioni maggiormente interessate dalle piogge o anche da temporali con grandinate.

Previsioni meteo fine agosto e inizio settembre 2018

Sul resto d'Italia invece il sole sarà prevalente e splenderà in un cielo sereno e limpido. Per quanto riguarda le temperature, cominceranno lentamente a salire di giorno, grazie al maggior soleggiamento, e si manterranno piuttosto fresche la notte ed il primo mattino con soli 12-15°C su gran parte delle città. Il bel tempo e il caldo previsto in ulteriore aumento, però, non dureranno molto, avverte Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, in quanto "da venerdì 31 agosto l'avanguardia di una perturbazione atlantica collegata ad un nuovo ciclone, porterà i primi temporali al Nord, preannunciando un primo weekend di settembre decisamente molto instabile e temporalesco su gran parte d'Italia".

Insomma, questo sussulto estivo di fine agosto durerà solo una manciata di giorni: a partire da venerdì 31 pomeriggio/sera e nel corso del primo weekend di settembre il tempo peggiorerà di nuovo. In particolare, secondo gli esperti meteo, dal pomeriggio di venerdì l’anticiclone africano indietreggerà consentendo l’arrivo di una violenta perturbazione dal Mar del Nord seguita da aria più fredda. Questa nuova perturbazione raggiungerà le regioni settentrionali con forti temporali sia venerdì tra il pomeriggio la sera-notte e poi tra sabato e domenica. Tornerà anche la neve sulle Alpi Lombarde, Stelvio e poi Dolomiti addirittura a quota 1300-1400 poco sopra e intorno Cortina d'Ampezzo. La perturbazione scenderà anche verso tutte le regioni adriatiche, dalle Marche fino alla Puglia, causando un nuovo abbassamento delle temperature che dai valori estivi di questi giorni si porteranno di nuovo leggermente al di sotto delle medie.

Previsioni meteo per oggi, martedì 28 agosto

Pressione in aumento sul nostro Paese, tempo dunque asciutto e soleggiato su tutti i settori salvo per occasionali piovaschi mattutini sulla Sicilia tirrenica.

Previsioni meteo per domani, mercoledì 29 agosto

Bel tempo asciutto e soleggiato un po' su tutti i settori del nostro Paese, salvo per qualche acquazzone sui settori alpini, specie occidentali.