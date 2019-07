Allarme caldo: 14 città da "bollino rosso" ma nel weekend arrivano i temporali

L'ondata di caldo non si attenuta: se l'Italia boccheggia in Europa si registrano temperature record. A Parigi alle 16.32 la colonnina di mercurio si è fermata a 42,6 gradi centigradi, la più alta rilevata negli ultimi 70 anni, e la temperatura potrebbe salire ancora domani. Sarà infatti quella di venerdì 26 luglio 2019 la giornata più difficile per il caldo.

Allarme caldo di livello 3

Secondo il bollettino caldo del ministero della salute si registreranno "condizioni di emergenza" in 14 città italiane, tra cui Roma, Milano e Bologna. Le indicazioni di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde valgono non solo per i gruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Le città da 'bollino rosso' saranno Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste e Verona.

Da sabato arriva un po' di refrigerio con temperature in rapida discesa. Dalla giornata di domenica però l'emergenza caldo si ridurrà sensibilmente, con l'allerta 3 prevista solo ad Ancona, Pescara e Venezia.