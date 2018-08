Meteo: il caldo continua, ma grandine e temporali sono in agguato

Caldo e afa non hanno ancora mollato la presa sull'Italia, ma secondo le previsioni hanno le ore contate. Oggi, mercoledì 8 agosto, giornata da bollino rosso per 12 città, potrebbe avvenire uno stravolgimento in diverse zone dello Stivale. Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Perugia, Roma, Trieste, Torino, Venezia e Verona sono le città caratterizzate dall'allerta rossa, come riportato dal bollettino pubblicato oggi dal ministero della Salute.

Il caldo ha le ore contate

Come riportano gli esperti de IlMeteo.it, l'anticiclone africano che doveva garantirci giornate assolate ha subito dei cedimenti a causa dell'arrivo di correnti atlantiche più fresche. Il contrasto con l'aria calda dovrebbe provocare la nascita numerose supercelle, strutture temporalesche isolate, che potrebbero causare precipitazioni copiose accompagnate da grandine. Secondo il team de IlMeteo.it, i temporali nasceranno da Nord a Sud: su Piemonte e Lombardia fino a toccare Torino e Milano stasera: sull’Emilia Romagna colpendo Bologna e Modena duramente; più giù sulla Toscana e su tutta l’Umbria e Lazio colpendo duramente Firenze, Perugia e poi Roma tra le 17 e le 19.

Allerta Meteo in Campania

La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo per piogge e temporali con conseguente criticità idrogeologica di colore Giallo valevole dalle 14 alle 20 di oggi sulle seguenti aree: Zona 1(Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana); Zona 2 (Alto Volturno e Matese); Zona 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); Zona 4 (Alta Irpinia e Sannio). In particolare, si legge in una nota, sono previste “precipitazioni locali, a prevalente carattere di rovescio o temporale con possibili raffiche di vento nei temporali”. La Protezione civile precisa inoltre che “i fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento e fulminazioni”.

Tra i principali scenari di evento previsti ci sono “ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto materiali, allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno, scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse”. La criticità riguarda il rischio idrogeologico per temporali. Come sempre si raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni previsti.

Le previsioni per giovedì 9 agosto

La giornata di giovedì 9 agosto sarà caratterizzata da tempo ancora instabile sulle Alpi specie occidentali, lungo l’Appennino centrale, qui con locali sconfinamenti verso le zone pianeggianti. Asciutto e soleggiato altrove.