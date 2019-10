Meteo, cala il gelo sull'Italia: temperature giù di 10 gradi 

Il mese di ottobre, caratterizzato fino ad ora da temperature più vicine a quelle estive, si concluderà invece con una svolta autunnale, che porterà con il passaggio a novembre un drastico calo termico. Il ponte di Ognissanti sarà caratterizzato dall'arrivo di una fase fredda che rappresenterà il risveglio in grande stile dell'autunno. Secondo le previsioni degli esperti de IlMeteo.it, la calda pressione che nei giorni scorsi ha scaldato la maggior parte dello Stivale, sta per abbandonare l'Italia.

Meteo, arriva il grande freddo

Martedì 29 ottobre una prima perturbazione atlantica porterà piogge a carattere sparso al Nord, mentre il Centro-Sud rimarrà in attesa. Mercoledì l'irruzione di venti più freddi di Bora segnerà la vera svolta. Clima decisamente più freddo al Nordest e sui versanti adriatici, ma le temperature caleranno un po' ovunque. Piogge e temporali colpiranno il Centro e la Sicilia e ancora qualche precipitazione interesserà il Nord.

Meteo, temperature giù di 10 gradi

E' arrivato quindi il momento di tirare fuori dagli armadi sciarpe, guanti e maglioni: nei prossimi giorni le temperature scenderanno anche di 10 gradi in diverse zone del Paese. Le prime province a subire il calo termico saranno quelle del Centro-Nord: già da mercoledì i valori massimi faranno fatica a superare i 15/16 gradi in città come Milano, Torino e Bologna, mentre a Firenze al massimo si toccheranno i 18 gradi. Leggermente migliore la situazione su Roma, dove le massime dovrebbero fermarsi tra i 20 e i 21 gradi. Soltanto il Sud, almeno per il momento, dovrebbe rimanere fuori dal calo termico, con il clima che dovrebbe mantenersi in questa fase abbastanza mite. Da giovedì in poi i valori dovrebbero abbassarsi ulteriormente, soprattutto in Val Padana, con la situazione che si farà più acuta nel weekend: al Nord, ad esempio, passeremo dai picchi di 24-25°C dello scorso weekend a temperature intorno ai 12/13°C, una differenza dunque superiore ai 10°C.

Meteo, ad Halloween il maltempo si sposta al Sud

Nella giornata di Halloween, giovedì 31 ottobre, il maltempo si sposterà al Sud mentre altrove il tempo migliorerà, almeno temporaneamente. Una serie di perturbazioni infine rovineranno il Ponte di Ognissanti e anche i giorni successivi. Si partirà con venerdì 1 novembre con piogge e temporali dalla Sardegna verso il Lazio e il Sud, sabato 2 ottobre con ultime piogge al Sud, ma una seconda e più intensa perturbazione inizierà a colpire il Nord per poi scivolare verso il Centro nella giornata di domenica 3. Temperature che scenderanno anche di 10°C rispetto al weekend appena passato.