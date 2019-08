Arriva la tempesta d'estate e a Ferragosto cambia tutto

Aria africana in ritirata e irruzione di correnti instabili nord atlantiche: l'enorme bolla d'aria calda ed umida di matrice sub tropicale sta palesemente abbandonando l'Italia: nelle prossime ore molte regioni italiane verranno raggiunte da forti temporali accompagnati da grandine e colpi di vento.

L'avvertimento arriva dal team de iLMeteo.it e riguarda in particolare le Alpi lombarde e del Triveneto, ma anche il bresciano, il mantovano, gran parte delle province del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Altri temporali si svilupperanno inoltre sull'Appennino centrale, specie tra Toscana, Umbria e Marche. Qui i temporali potranno assumere carattere di forte intensità accompagnati da intensi rovesci, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Passiamo ora alle previsioni per le prossime giornate: il tempo tenderà a migliorare già a partire dalla mattinata di domani, preannunciando un Ferragosto senza precipitazioni di rilievo. Attesi venti freschi di Maestrale a spazzare via il caldo africano preannunciando il ritorno dell'alta pressione delle Azzorre che interesserà l'Italia almeno fino a domenica 18, garantendo giornate soleggiate e con un clima decisamente meno caldo e decisamente più sopportabile rispetto a questi giorni.

Per giovedì 15 Agosto 2019 le ultime previsioni fornite dal servizio meteo dell'aeronautica militare descrivono una situazione che via via si sta delinando.

Nelle ultime ore il satellite Sentinel3 del programma meteo Copernicus ha misurato picchi di 50 gradi al suolo in alcune zone del Sud Italia.

