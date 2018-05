Allerta meteo, dopo le bombe d'acqua arriva il ciclone islandese

A causa di una imprevista perturbazione che sta colpendo le zone a nord di Milano e visti i livelli del fiume Seveso raggiunti in Brianza, pur in assenza di allerta regionale, il Comune di Milano ha convocato il Centro Operativo Comunale (Coc) con procedura d'emergenza e attivato il piano per l'emergenza idrica.

Il Comune ha anche chiesto ad Aipo l'attivazione dello scolmatore di Palazzolo. Sono ora monitorati i livelli del fiume Seveso e allertate le squadre di Protezione civile, le pattuglie della Polizia Locale e la squadra del servizio idrico di MM.

Allerta meteo: le previsioni

A causa di una vasta area depressionaria presente sull`Europa centro-meridionale e sull'Italia, nelle prossime ore impulsi freddi in quota accentueranno le condizioni di maltempo, specie sulle regioni meridionali italiane, con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. Lo ha spiegato il Dipartimento della Protezione civile che, sulla base delle previsioni meteo disponibili, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Le previsioni meteo per giovedì 10 maggio

Sulla base dei fenomeni in atto, è stata valutata per la giornata di giovedì 10 maggio, allerta arancione su gran parte della Basilicata e allerta gialla su Toscana centro-meridionale, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, e Sicilia.

Permane inoltre l'allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato sul Veneto, bacino dell'Alto Piave, a causa della frana della Busa del Cristo, nel comune di Perarolo di Cadore (Belluno), sulla quale è in corso un continuo e attento monitoraggio.

Maggio piovoso? Ora arriva il ciclone Islandese

Correnti nordatlantiche pilotano verso il Mediterraneo masse d'aria fresche e umide che innescano sulle nostre regioni italiane fenomeni vistosi come nubifragi e grandine. Ma se la settimana è stata caratterizzata da un meteo instabile dal weekend l'Italia sarà prede dell'estensione del Ciclone Islandese, tecnicamente una saccatura come ricorda il sito specializzato ilMeteo.it che da Lunedì 14 spingerà aria più fresca tanto da far prevedere il ritorno della neve in montagna.

Previsti anche temporali prima al Nord e poi al Centro Sud.