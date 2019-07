Meteo, l'ondata di calore bussa alla porta: tutte le città con la "febbre a 40"

E' ormai imminente l'arrivo della nuova ondata di calore, non la prima della calda estate 2019. I picchi delle temperature a 38-40 gradi saranno la norma in alcune città. Fino al termine del mese di luglio l'afa torna prepotentemente protagonista.

"Dopo la storica ondata di caldo registratasi tra la fine di giugno e l'inizio di luglio, una nuova avvezione di aria molto calda di matrice subtropicale raggiungerà l'Italia e l'Europa meridionale da lunedì 22, favorendo nuovamente un drastico aumento delle temperature, con picchi fino a 38/40 gradi sulla nostra Penisola, specie sulle aree interne delle regioni tirreniche, in Sardegna e sulle basse pianure del Nord" commenta il meteorologo di 3bmeteo.com Andrea Vuolo.

"Anche questa volta - aggiune -siamo alle porte di una delle più intense e persistenti ondate di caldo degli ultimi anni per le Alpi e per la Pianura Padana dove – in particolare da metà settimana – si tornerà verso i 30 gradi anche a 1.000-1.500 metri di quota sulle Alpi centro-occidentali, in particolare tra Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Trentino Alto Adige, con zero termico che andrà così a sfiorare nuovamente i 4.800-5.000 metri. Le regioni meridionali e del medio-basso versante adriatico risulteranno invece più ai margini di questa avvezione di aria molto calda, dove però localmente si raggiungeranno i 35 gradi nei settori interni. L'anticiclone subtropicale potrebbe inoltre persistere probabilmente fin verso la fine di luglio, con cieli ben soleggiati e precipitazioni pressoché assenti quasi ovunque, fatta eccezione per isolati e veloci acquazzoni pomeridiani sulle Alpi centro-orientali nel prossimo weekend".

Meteo, le città più calde questa settimana

A partire dal pomeriggio di oggi il caldo andrà gradualmente aumentando su tutta la Penisola, raggiungendo i valori più elevati in pianura tra mercoledì 24 e venerdì 26 luglio specie al Centro-Nord. Dagli ultimi aggiornamenti modellistici di 3bmeteo.com si potrebbero raggiungere picchi di 39/40 gradi in città come Firenze, Terni e Ferrara, 37/38 gradi su Alessandria, Asti, Vercelli, Novara, Pavia, Cremona, Lodi, Mantova, Rovigo, Vicenza, Verona, Piacenza, Parma, Modena, Reggio Emilia, Bologna, Bolzano, Trento, Siena, Arezzo, Grosseto, Viterbo e Frosinone, 35/36 gradi su Torino, Cuneo, Milano, Bergamo, Como, Varese, Sondrio, Padova, Perugia, Roma, Caserta, Benevento, Foggia e Cosenza; qualche grado in meno lungo le aree costiere, complice la classica circolazione di brezza dei periodi anticiclonici”.

Anche secondo iLMeteo.it la grande calura colpirà l'Italia soprattutto tra mercoledì 24 e venerdì 26 Luglio. Sulle regioni settentrionali l'area più calda sarà praticamente tutta la Pianura Padana con valori massimi che dal Piemonte al Veneto toccheranno punte di 38-40 gradi come previsti per esempio ad Alessandria, Vercelli, Novara, Pavia, Mantova, Verona, Rovigo, Bologna e Ferrara. La città di Milano toccherà i 37 gradi.Gran anche sulle vallate dell'Alto Adige con 39 gradi previsti a Bolzano. La canicola colpirà con decisione anche molti settori del Centro. Le più calde saranno le zone della Toscana e dell'Umbria. A Firenze i termometri saliranno fino a 39 gradi, a Terni 38 gradi, nel Lazio invece Roma si fermerà a 36 gradi, ma con alti tassi di umidità.

“L'aria molto calda sarà accompagnata anche da tassi di umidità piuttosto elevati soprattutto lungo le coste e sulla Pianura Padana, dove andrà ad aumentare di conseguenza anche il disagio bioclimatico, il quale potrebbe risultare nuovamente quasi estremo sulle aree urbane specie tra giovedì e il prossimo weekend. Ci attendono inoltre nottate molto calde al Centro-Nord, con valori minimi notturni che faticheranno a scendere sotto i 20/23 gradi, talora anche sotto i 25 gradi nelle grandi città come Torino, Milano, Genova e Roma”, aggiunge Vuolo.

Ondata di calore anche in Francia e Spagna: punte di 43 gradi

"Come nella precedente ondata di caldo, anche in questo caso saranno la Francia e la Spagna a sperimentare i valori termici più elevati in Europa, con picchi probabilmente di 41-43 gradi tra Siviglia, Saragozza, Bordeaux, Tolosa e Montpellier, fino a 40 gradi anche a Parigi, ma temperature superiori ai 35/37 gradi si registreranno anche tra Belgio, Paesi Bassi, Svizzera e Germania centro-meridionale" dicono da 3bmeteo.com.

Foto: Ansa (repertorio)