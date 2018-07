Meteo: pioggia e crollo termico, ma il caldo sta per tornare

Il maltempo continua a 'rovinare' l'estate degli italiani. La morsa che ha portato pioggia e freddo al Nord e al Centro adesso si sta dirigendo verso il meridione, dove un vero e proprio crollo termico porterà le temperature a scendere anche di 10 gradi.

Questo quanto prevedono gli esperti de ilmeteo.it, in conseguenza del forte passaggio temporalesco piombato sull'Italia nei giorni scorsi e che sta ora lentamente abbandonando il Nord per dirigersi verso il Meridione.

Grazie all'attivazione di venti settentrionali più asciutti e maggiormente avvertibili nella giornata di oggi, calerà inoltre anche l'afa. Uno choc soprattutto per i cittadini del Sud, finora 'graziati' dal meteo, che vedranno le temperature massime calare anche di 7-8°C: Bari e Napoli passeranno, in sole 24 ore, da 34°C a 28°C. Niente paura, però: il calo delle temperature sarà solo un fenomeno temporaneo. Già da domani torneranno infatti a riaffacciarsi su tutta Italia il sole e le sue calde temperature.

Meteo, le previsioni per mercoledì 18 luglio

La giornata di mercoledì 18 luglio sarà soleggiata su gran parte della penisola, fatta eccezione per qualche nuvola che dovrebbe coprire la Calabria e qualche precipitazione sulle regioni meridionali. Sempre nella giornata di domani, sul Sud soffieranno ancora vendi di Maestrale, che saranno più moderati sul versante adriatico e sullo Ionio. Temperature in generale aumento: valori pomeridiani per lo più compresi da Nord a Sud tra 29 e 33°C.