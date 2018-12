Meteo, arriva la neve: le previsioni aggiornate per le prossime ore

L'anticiclone ha garantito tempo stabile e sole nelle ultime ore ma l'alta pressione sarà solamente temporanea: è attesa infatti già dalle prime ore di mercoledì l'arrivo di una perturbazione di origine atlantica che interesserà inizialmente il Nord, in particolare le regioni occidentali, poi via via, entro Giovedì, anche il Centro e parte del Sud.

La neve potrà scendere ancora una volta fino in pianura, questa volta colpendo principalmente il Piemonte e la Lombardia occidentale nella notte su Giovedì.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it ci comunica che dopo questo veloce passaggio perturbato, la pressione tornerà decisamente ad aumentare su tutta l'Italia, riportando sì una certa stabilità, ma anche nebbie diffuse sulla Pianura Padana, con pericoli per la circolazione stradale. Temperature ancora basse al Nord, da giovedì sono attese in aumento al Centro-Sud, poi da venerdì anche sulle regioni settentrionali, ma qui l'aumento di percepirà in misura inferiore, proprio a causa delle nebbie.

Previsioni meteo per mercoledì 19 dicembre

Neve prevista fino a quote collinari tra Piemonte e Lombardia. In serata, maltempo verso il Centro-Sud, con neve a 1400 metri in Appennino.