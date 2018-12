Meteo, sarà un bianco Natale: feste sotto la neve, ecco dove

Ci aspetta un bianco Natale, come nei classici film che vanno in onda in questo periodo. Nella seconda parte di dicembre ci sarà un nuovo calo delle temperature che porterà la neve su diverse zone dell'Italia, anche se non tutti potranno brindare tra il 24 e il 25 dicembre con un tappeto bianco fuori dalla finestra. Secondo i modelli meteo analizzati dagli esperti dagli esperti de 'IlMeteo.it' le previsioni per le festività saranno all'insegna della neve: ecco nel dettaglio cosa ci aspetta per i prossimi giorni.

Meteo, le previsioni per domenica 16 dicembre

Prima di passare al periodo natalizio, diamo uno sguardo a cosa succederà domenica 16 dicembre. Tempo nuvoloso con presenza di nebbia al Nord, con qualche pioggia inizialmente solo sulla Liguria, col passare delle ore peggiora un po' su tutte le regioni settentrionali. Cielo irregolarmente nuvoloso al Centro-Sud ma asciutto salvo per isolati fenomeni sul Salento.

Bianco Natale

A partire dal 20 dicembre una massa d'aria gelida in discesa dall'Artico farà calare sensibilmente le temperature su buona parte dell'Italia. In seguito, verosimilmente e proprio alla vigilia del Natale, una vasta area depressionaria in discesa dal Nord Atlantico raggiungerà l'Europa Sud-Occidentale, approfondendosi poi proprio sul bacino del Mediterraneo.

Per gli esperti, assisteremo probabilmente alla formazione di un profondo vortice ciclonico che interesserà buona parte dell'Italia, con precipitazioni a partire dalle nostre regioni settentrionali. Date le temperature piuttosto fredde, la neve potrà cadere non solo sull'arco alpino ma anche in pianura nelle principali città del Nord.

Lo spostamento al Centro-Sud

Poi, sempre secondo i modelli meteo, il maltempo sfilerebbe verso il Centro-Sud, portando così in dote tante piogge e temporali talvolta anche molto intensi, con le regioni tirreniche decisamente più coinvolte. Ad oggi, spiegano gli esperti, la tendenza è per un Natale abbastanza burrascoso con possibilità di nevicate fino a quote molto basse o, come detto, anche in pianura. Il sogno di vedere i fiocchi di neve potrebbe avverarsi proprio durante le feste.

Nuovo anno, nuovo clima

Ma non è tutto. Dopo una 'tregua' regalata dall'alta pressione che potrebbe guadagnare campo su buona parte dei settori, donando più stabilità anche se in un contesto gelido, ecco arrivare l'ultimo dell'anno e con lui un nuovo cambio di clima. Soprattutto nella notte di San Silvestro, spiegano gli esperti, il tempo potrebbe nuovamente cambiare con l'ingresso di nuovi vortici ciclonici da Nord e con possibilità dunque di pioggia e neve fino a quote molto basse, dapprima al Nord e poi anche al Centro.