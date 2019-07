Meteo weekend, tra Sabato e Domenica ondata di temporali, grandine e vento

Ve lo diciamo subito: per molti italiani che aspettavano nel weekend per godere del sole e del mare potrebbe avere una brutta sorpresa. Dopo la sventagliata atlantica che ha portato temporali e grandinate eccezionali sull'area adriatica, una nuova perturbazione si sta avvicinando in queste ore all'Italia.

Una depressione presente tra la Russia e Scandinava si sta infatti muovendo verso il Mediterraneo portando con se aria fresca e instabile causando un rapido peggioramento delle condizioni meteo causando un'altra ondata di temporali con grandine e forti raffiche di vento.

Ora veniamo alle previsioni meteo dettagliate per sabato e domenica grazie ai metereologi dell'aeronautica militare.

Meteo, le previsioni per domani Sabato 13 luglio 2019

Le previsioni meteo per il Nord Italia:

al mattino addensamenti cumuliformi al nord-est, Emilia-Romagna orientale e sul restante arco alpino, con precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale;

graduale diradamento della nuvolosità pomeridiana.

cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del settentrione.

Le previsioni meteo per il Centro e la Sardegna:

graduale aumento della copertura nuvolosa sulle regioni centrali peninsulari con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, diffuse e localmente intense sul versante adriatico ed a carattere sparso altrove.

Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità sulle regioni tirreniche.

Dalla sera migliora anche sulle restanti aree, ad eccezione dell'Abruzzo dove i fenomeni persisteranno seppur in attenuazione.

Sulla sardegna tempo stabile e soleggiato.

Le previsioni meteo per il Sud e la Sicilia:

al primo mattino cielo sereno o poco nuvoloso sulle regioni peninsulari, ad eccezione di annuvolamenti compatti lungo le relative aree costiere tirreniche, con deboli piogge e rovesci.

Seguirà un veloce aumento aumento della copertura nuvolosa sulle restanti aree con rovesci e temporali, più insistenti e diffusi su molise e puglia centrosettentrionale, dove localmente risulteranno anche di forte intensità.

Dalla sera parziale attenuazione dei fenomeni sulle regioni tirreniche e persistenza altrove.

Sulla Sicilia giornata soleggiata con cielo privo di nubi significative per l'intero periodo.

Temperature minime stazionarie, massime in diminuzione. Venti da moderati a forti di Maestrale sulla Sardegna; raffiche di foehn su Alpi e Prealpi; oderati orientali sul restante nord e sulle regioni costiere adriatiche, con forti colpi di vento nelle aree temporalesche..

Meteo, le previsioni per Domenica 14 luglio 2019

Le previsioni meteo per il Nord Italia:

iniziali condizioni di cielo sereno seguito da un aumento della copertura nuvolosa, con associate precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, specie sulle aree montuose ma con locali sconfinamenti sulla pianura occidentale; generale attenuazione serale dei fenomeni con ampi spazi di sereno.

Le previsioni meteo per il Centro e la Sardegna:

cielo parzialmente nuvoloso sulle regioni adriatiche con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale in veloce attenuazione gia' dalla mattinata. Seguira' un graduale diradamento della nuvolosità nottetempo.

Sul resto del centro cielo da poco a parzialmente nuvoloso, per transito di nuvolosità medio-alta fino a sera. Tuttavia dalle prime ore pomeridiane lo sviluppo di nuvolosità cumuliforme su Sardegna e Lazio darà luogo a rovesci e temporali sparsi.

Le previsioni meteo per il Sud e la Sicilia:

cielo parzialmente nuvoloso con precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale su molise, puglia e basilicata; intensificazione serale dei fenomeni sul molise.

Sulla Sicilia ampio soleggiamento, ad eccezione di formazioni nuvolose con occasionali rovesci sui rilievi dalla sera.

Sulle restanti aree transito di nuvolosita' medio-alta, con annuvolamenti più consistenti sulle aree montuose e sul resto della Calabria con occasionali rovesci e temporali.

Temperature minime in diminuzione al nord e sulle regioni adriatiche, massime in forte calo al nord.



Come si forma la grandine, ANSA/CENTIMETRI