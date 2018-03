Meteo, tornano neve e pioggia

Pioverà oggi e domani? Quale tempo è previsto questo weekend? Alle domande degli italiani proviamo a rispondere grazie alle previsioni meteo del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare.

Previsioni meteo Domenica

Per domenica 11 marzo è previsto un cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. Pioverà in manierà più intensa sulla Liguria, Lombardia e dal pomeriggio sul Friuli Venezia Giulia.

Torna la neve sulle Alpi

Previste nevicate sui rilievi alpini: neve oltre i 1400-1500 metri; graduale attenuazione dei fenomeni sempre dal pomeriggio a partire dal settore occidentale. Foschie dense o locali banchi di nebbia al mattino e dopo il tramonto.

Pioggia sul Centro Italia

Deboli piogge sulla Toscana, rovesci e temporali sul resto del Centro Italia: dalla mattinata rapido peggioramento su tutte le aree con temporali più intensi sull'appennino toscano; parziale miglioramento serale/notturno sulla Sardegna e sulle aree costiere.

Dal pomeriggio di domenica aumenta la nuvolosità anche al Sud Italia sulle regioni tirreniche e sulla Sicilia settentrionale dove si avranno delle deboli piogge e qualche rovescio o temporale.

Salgono le temperature

Temperature minime stazionarie sui settori pianeggianti di Piemonte e Lombardia e sulla Sicilia, in aumento sul restante territorio, più deciso sulla Sardegna; massime in sensibile diminuzione sulla Sardegna, senza variazioni su nord-ovest, coste toscane e dell'alto Lazio, Puglia salentina, in rialzo altrove.

Allarme acqua alta a Venezia

Il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree della Protezione Civile ha previsto per domenica alle ore 21.30 una punta massima di marea di 110 centimetri (codice arancio).

Piazza San Marco sott'acqua

Il Centro Maree ha ricordato che un'alta marea di 110 cm comporta un allagamento pari al 12% della superficie viaria. La città, quindi, resterà in buona parte asciutta. L'area che più risentirà del fenomeno sarà Piazza San Marco dove l'acqua potrà salire fino circa a 25 cm sopra al manto stradale. La zona di Rialto e poche altre saranno invece coperte da pochi centimetri. Il servizio di posa passerelle, garantito da Veritas, consentirà comunque il transito lungo i percorsi previsti

Meteo, le previsioni per lunedì 12 marzo

Lunedì 12 marzo si prevede ancora un copertura diffusa al nord, sulle regioni tirreniche e sulle aree appenniniche. Piogge deboli su Lombardia, Emilia Romagna e triveneto, più diffuse ed a prevalente carattere temporalesco su levante ligure, Sardegna e versante centromeridionale tirrenico della penisola. Sul resto del Paese con deboli piogge nel pomeriggio.

Lunedì residue deboli piogge

Sempre nelle ore pomeridiane attenuazione dei fenomeni su nord-ovest, Lombardia ed Emilia Romagna occidentale, in estensione serale al restante settentrione, Toscana, Lazio settentrionale e regioni adriatiche centromeridionali. Cielo sereno o con transito di spesse velature pomeridiane altrove.

Le previsioni meteo per domani