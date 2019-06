Maltempo, auto distrutte e vetri sfondati: colpa del "downburst"

Una tempesta con venti fortissimi e grossi chicchi di grandine: quello che i meteorologi definiscono "downburst" si è abbattuto ancora una volta sulla pianura modenese, da est verso nord-ovest. Le aree più colpite sono quelle di Formigine, di Modena, Campogalliano e Nonantola. Si segnalano danni ingenti in alcune aree per la potenza del vento e per i grossi chicchi ghiacciati, scagliati ad altissima velocità. In alcune zone si sono creati anche piccoli allagamenti.

Allarme per Vigili del Fuoco e 118 e forze dell'ordine, che stanno intervenendo su decine di segnalazioni. L'improvvisa tempesta ha causato una decina di incidenti stradali, oltre alla caduta di alberi, rami e oggetti vari, come gli arredi dei cortili e tegole. Alcune persone sono rimaste ferite in modo lieve a seguito degli incidenti, ma non si segnalano situazioni gravissime.

Tempesta di grandine e vento a Bologna e Modena: il "downburst"

Il "downburst" - chiamato anche raffica discendente - assomiglia ad una tromba d'aria, ma non lo è. Si tratta di un fenomeno meteorologico consistente in una sorta di colonna d'aria fredda che in rapida discesa impatta al suolo e si espande orizzontalmente in tutte le direzioni. La violenta espansione della forte corrente discensionale, paragonabile ad un improvviso scoppio, spesso produce un vortice all’interno del quale si sviluppano venti molto ravvicinati che hanno un’elevata velocità e direzioni opposte. La sua velocità è variabile, ma molto intensa creando raffiche di vento improvvise e violente.

Anche a Bologna oggi si è abbattuta una violenta tempesta di grandine, poco prima delle 16. Si registrano danni in diversi punti della città: vetri delle auto sfondati tra via Orti e via Murri. Sui viali, dal Cassero alla stazione, allagamenti in più punti e copertura dei semafori ko.