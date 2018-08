Ferragosto con l'allerta meteo: le previsioni per le prossime ore

È bene dirlo subito: sarà un Ferragosto contraddistinto dal brutto tempo su gran parte dell’Italia. Scampagnata a rischio pioggia: le previsioni meteo per Ferragosto vedono un tempo spiccatamente instabile dapprima sull'Emilia Romagna, poi al Centro e via via anche al Sud con temporali, localmente anche molto forti, possibili anche in Sardegna e in Sicilia.

Meteo: dove pioverà a Ferragosto

Sole e cielo azzurro solo su Piemonte e Lombardia, mentre sono attesi temporali mattutini in Veneto ed Emilia-Romagna e cielo coperto, con possibili piogge.

Temporali sono attesi anche nelle Marche, in Umbria, in Abruzzo. Tempo incerto sul Lazio, pioggia quasi assicurata su Sardegna e Toscana sopratutto nelle zone interne. Nel pomeriggio di mercoledì 15 agosto il tempo sarà in miglioramento.

Al Sud piogge previste in praticamente ogni regione e soprattutto su Molise, Puglia e Campania.

Il maltempo arriva in Italia in un 2018 che si è classificato fino ad ora come l'anno più bollente dal 1800, anno in cui sono iniziate le rilevazioni, con una temperatura superiore di 1,46 gradi rispetto alla media storica nei primi sette mesi. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti, divulgata in occasione del brusco cambiamento del meteo di Ferragosto lungo tutta la Penisola, sulla base dei dati Isac Cnr.

"E' evidente in Italia - sottolinea la Coldiretti - la tendenza al surriscaldamento dopo che il 2017 si era classificato al sesto posto tra gli anni più caldi da 218 anni con una temperatura che era risultata di 1,16 gradi superiore alla media del periodo di riferimento. Peraltro nella classifica degli anni interi più caldi ci sono nell'ordine - ricorda l'associazione - il 2015, il 2014, il 2003, il 2016, il 2007, il 2017, il 2012, il 2001, poi il 1994, il 2009, il 2011 e il 2000".