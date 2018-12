Meteo, prima arriva il freddo (quello vero): poi la neve anche in città

Tra poche ore un'ondata di aria di origine polare raggiungerà l'Italia, provocando un abbassamento delle temperature anche di 10 gradi rispetto al weekend dell'Immacolata. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che l'ingresso di aria polare causerà nel pomeriggio di oggi un peggioramento del tempo su Abruzzo, Molise e Puglia con piogge e nevicate sopra i 1000-1200 metri. I venti di Maestrale che continueranno a soffiare molto forti sul Tirreno porteranno piogge invece sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia (messinese). In nottata l'aria fredda dilagherà su tutta Italia.

Quello di martedì sarà quindi un risveglio con temperature sotto lo zero su gran parte del Nord e valori massimi in diminuzione. mercoledì ulteriore abbassamento delle temperature notturne con estese gelate al Nord dove si toccheranno i -4°C in pianura, valori prossimi allo zero anche al Centro (Firenze 1°C e Roma 4°C) ma di giorno non si salirà oltre i 6°C al Nord e 8-12°C al Centro-Sud. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito iLMeteo.it comunica che le temperature cominceranno a salire lentamente a partire da giovedì, quanto meno al Centro-Sud, ma al Nord rimarranno sempre piuttosto basse con valori sotto la media del periodo e clima decisamente invernale. Inoltre la perturbazione atlantica attesa per venerdì potrebbe portare anche la neve in pianura su molte zone del Nord.

Neve al nord da giovedì

Neve potrebbe cadere al Nord a quote basse dalla giornata giovedì 13 dicembre, quando una perturbazione Atlantica si avvicinerà al nostro Paese, con le prime precipitazioni attese tra Liguria e Piemonte. Date le temperature piuttosto basse - nota iLMeteo.it - derivanti come abbiamo visto dal cuscino freddo la neve potrebbe cadere a tratti anche molto intensa fin sulle principali città di pianura del Nord Ovest:

Previsioni meteo martedì 11 dicembre