Dopo il "Black Friday" arriva il "Cold Friday": sarà il giorno più freddo del mese

Il freddo vero inizia a farsi sentire. I venti di Bora e Tramontana che stanno soffiando causeranno un sensibile abbassamento delle temperature che fino a venerdì notte scenderanno sotto lo zero sulla Pianura padana, come anche a Padova, Bologna e Milano, mentre Roma toccherà "solamente" 3 gradi. Molto freddo anche di giorno. La giornata di venerdì sarà la più fredda del mese di novembre con valori massimi di pochi gradi sopra lo zero al Nord, fino a 13 gradi al Centro-Sud, mentre gelate notturne interesseranno molte città del Centro-Nord.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito iLMeteo.it, prevede che per il weekend i valori termici tenderanno ad aumentare, sia per il cambio di direzione dei venti, sia per l'arrivo di una perturbazione che oltre a coprire il cielo su molte regioni, porterà piogge e temporali localmente di forte intensità sulla Sicilia centro-orientale e su tutti i settori ionici.

Allerta gialla in cinque regioni

Un’ampia depressione continua ad essere presente sull’Italia, determinando anche per la giornata di oggi la persistenza di condizioni di instabilità sulle regioni meridionali, in particolare su Puglia e Sicilia, accompagnata da venti forti, in prevalenza dai quadranti settentrionali, che investiranno buona parte delle regioni centrali peninsulari e quelle meridionali.

Per oggi mercoledì 28 novembre, la Protezione Civile ha diramato allerta gialla in Abruzzo, in Puglia, nell’estremo settore della Calabria, in gran parte della Sardegna, nei settori settentrionali della Sicilia. Permangono, infine, le allerte gialle sui settori centro-settentrionali del Veneto per le frane del Tessina in comune di Chies d'Alpago (Belluno) e della Busa del Cristo a Perarolo di Cadore (Belluno) che si sono riattivate dopo le precipitazioni delle ultime settimane.