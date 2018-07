La furia scandinava sull'Italia: grandine e nubifragi spezzano l'Estate

Peggiora il tempo sulle regioni settentrionali per una perturbazione in arrivo dal Nord Europa. A scontrarsi contro le Alpi sarà la "furia scandinava", un proiettile di aria fredda che conquisterà il Nord Italia a partire da oggi, iniziando dalle Alpi ed estendendosi poi anche alla Pianura padana.

Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa come grandine e temporali imperverseranno nel cuore dell'Europa, minando questa estate così fragile.

Le previsioni del tempo

Oggi i primi temporali cominceranno a seminare scompiglio su tutto l'arco alpino e nelle ore serali scenderanno sempre più minacciosi verso la pianura della Lombardia dove è atteso un forte temporale a Milano.

Meteo domani

Nelle prime ore di domani ecco che le grandinate, accompagnate anche da improvvisi colpi di vento e locali nubifragi, si abbatteranno sul Nordest, infierendo soprattutto sul Veneto e l'Emilia Romagna fin sulle coste dove si potranno osservare spettacolari trombe marine. Tutte le regioni interessate dal passaggio temporalesco subiranno un calo termico di circa 5°C con valori massimi previsti non superiori ai 26°C.

Le previsioni per il weekend

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, comunica che da giovedì e poi fino a sabato 14 Luglio la pressione tornerà ad aumentare anche al Nord con il sole che sarà prevalente e le temperature che torneranno a salire sopra i 30°C. Continuerà a splendere il sole al Centro-Sud. Domenica 15 invece dall'Atlantico una violenta perturbazione porterà altro maltempo con forti temporali al Nord e poi anche al Centro. Estate ancora in forte crisi.

Intanto in questa Italia spezzata in due in Sicilia si contanto i primi ricoveri per il caldo: ad Agrigento sono sei le persone, soprattutto anziane, hanno dovuto ricorrere alle cure mediche per patologie cardiovascolari e respiratorie, legate al forte caldo di questi giorni.

Il consiglio è lo stesso di sempre: evitare di uscire durante le ore più calde della giornata e bere acqua.

Meteo, le previsioni video

Per mercoledì previsto tempo spiccatamente instabile sulle regioni settentrionali. Tanto sole invece su quelle centro meridionali.

Le previsioni meteo per oggi