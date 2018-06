Alta pressione cercasi: l'estate si fa attendere

Dopo la pausa estiva di fine maggio-inizio giugno, il maltempo torna a farsi sentire sulla penisola. Le temperature saranno estive, spiega ad AdnKronos il meteorologo del Centro Epson Andrea Giuliacci, "però sono previsti numerosi acquazzoni. Almeno al nord con una regolarità impressionante arrivano tra pomeriggio e sera".

Come dire: niente di drammatico, ma per le belle giornate bisognerà avere pazienza: "Se per estate intendiamo un lungo periodo di tempo soleggiato stabile dovremo attendere", spiega ancora Giuliacci.

Quanto? Difficile dirlo, ma almeno per questa settimana non sono attese buone notizie.

"Quello che manca è l'ingrediente che fa il picco dell'estate e che rende le giornante estive soleggiate e stabili: l'alta pressione, che non si stabilirà almeno per questa settimana nel nostro paese e che quindi lascia esposta l'Italia all'infiltrazioni di correnti più instabili che producono questi temporali".

Meteo giugno 2018. L'estate si fa attendere? "Nulla di strano"

Inutile però prendersela troppo. La fase che stiamo vivendo è tutt’altro che anomala, come spiega Costante De Simone del Centro nazionale di meteorologia di Pratica di Mare. "Se andiamo indietro storicamente abbiamo una frequenza non trascurabile di primavera ed estati iniziati così o addirittura estati ritardate. Le estati sono sempre state oscillanti non c'è un termine immediato tutto dipende da quanta energia e umidità c'è in giro".