Inferno di ghiaccio, grandine sfonda il tetto: vigili del fuoco in azione con le lame da neve

Forte ondata di maltempo con una grandinata eccezionale in provincia di Varese. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in diverse zone per ripristinare la viabilità nelle principali arterie e con l'ausilio di diversi mezzi sgombraneve è stata rimossa la grandine. Macchine bloccate e traffico in tilt, sembrava una forte nevicata, con il manto stradale interamente ricoperto di bianco.

Un'abitazione di Germignaga, comune di 4.000 abitanti in provincia di Varese, affacciato sul lago Maggiore, è stata addirittura invasa da diversi metri cubi di grandine. La massa di ghiaccio ha sfondato l'ingresso della villetta invadendo le stanze. Le persone sono riuscite a mettersi in salvo e a trovare riparo dai vicini.