Attenzione ai "temporali di grandine": le previsioni per le prossime ore

Attenzione ai temporali. L'avvertimento viene dal sito specializzato in previsioni meteo "IlMeteo.it" che lancia l'allarme grandine. Le precipitazioni potranno nascere nelle prossime ore su tutto l'Appennino ma anche occasionalmente lungo le coste tirreniche dalla Toscana meridionale, dal Grossetano giù e giù fino al Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.

Temporali e Grandine: attenzione a queste zone

La formazione della grandine prende origine da supercelle temporalesche, strutture isolate alte anche 10mila metri e capaci di scaricare al suolo vere e proprie bombe d’acqua.

Secondo ilMeteo.it grandinate saranno possibili a Grosseto, Roma, Napoli e Salerno ma anche sulla Sardegna, specie a Sassari, Oristano, Nuoro, Cagliari e Sanluri.

Le previsioni per lunedì 20 agosto 2018

Per lunedì il servizio meteo dell'aeronautica militare prevede iniziali condizioni all'insegna di ampi spazi di sereno, soprattutto su Liguria ed aree pianeggianti e qualche nube in più sulle zone alpine occidentali e centrali di confine.

Dalla seconda parte della mattinata aumenta la nuvolosità cumuliforme su alpi e Prealpi con rovesci o temporali sparsi che si attenueranno verso il tramonto. Risveglio sereno sulle regioni del Centro Italia: al primo mattino cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il settore.

Dalla seconda parte della mattinata aumento della nuvolosità compatta sulla Sardegna e di quella cumuliforme sul settore peninsulare, con rovesci o temporali, diffusi sulla Sardegna e sparsi su Lazio, Abruzzo, e parte meridionale di toscana, Umbria e marche. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità, con in serata cielo nuovamente sereno o poco nuvoloso su tutto il settore.

Cielo molto nuvoloso o coperto sulla Sicilia e Calabria meridionale, con precipitazioni diffuse in prevalenza a carattere temporalesco, che tenderanno a persistere per gran parte della giornata risultando localmente ancora intense. Parziale miglioramento solo in tarda serata. Temperature minime in aumento su val d’Aosta, Lazio centromeridionale, Campania e regioni ioniche peninsulari, generalmente stazionarie altrove. Massime in sensibile aumento sulla Sardegna, in diminuzione sulla Sicilia, generalmente stazionarie altrove.