Meteo, il maltempo rovina la festa dell'Immacolata. E lunedì arriva l'inverno

Che tempo farà l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione? Secondo gli esperti de iLMeteo.it, non ci sono buone notizie: nel corso del weekend, a quanto pare, un'intensa perturbazione colpirà il nostro Paese portando piogge e brutto tempo dalle prime ore di sabato. Il maltempo prenderà di mira inizialmente la Lombardia e il Nordest per poi spostarsi nel corso della giornata verso il centro-sud. La perturbazione sarà accompagnata anche da forti venti che potranno superare anche i 100 km/h sul mar di Sardegna, sul Tirreno e sul medio Adriatico. Insomma, tutto lascia pensare che la giornata di sabato 8 dicembre sarà poco adatta alle passeggiate in centro o alle gite fuori porta.

Meteo, le previsioni per domenica 9 dicembre

Andrà meglio domenica 9 dicembre, anche se - avvisano gli esperti de ILMeteo - il vento di maestrale continuerà a soffiare in maniera sostenuta; al mattino è previsto bel tempo su quasi tutte le regioni, mentre in serata qualche pioggia potrebbe interessare alcune zone del centro-sud.

Ma le buone notizie finiscono qui. Lunedì 10 dicembre una corrente di aria fredda proveniente da nord piomberà infatti sulla penisola. Insomma, arriverà l’inverno. Quello vero.

Meteo lunedì 10 dicembre, neve fino a quote collinari

Il calo termico di quasi 10°C sarà responsabile delle nevicate fino a quote collinari su Marche, Abruzzo e Molise e sopra i 1000 metri sulle regioni meridionali. Il clima si raffredderà tutta la prossima settimana con temperature sotto la media del periodo di circa 7°C.

(Infografiche in alto dal sito de iLMeteo.it)