Meteo, arriva l'incursione artica (e torna la neve)

Nelle prossime ore un grosso anticiclone arriverà sul territorio italiano, portando nel corso del weekend che sta per iniziare un drastico calo termico. Già dalla serata di venerdì 27 dicembre l'ingresso di aria fredda farà peggiorare il tempo sulle Marche, sull'Abruzzo e sul Molise con rovesci o temporali. La neve scenderà sull'Appennino sopra i 7-800 metri. Non è da escludere qualche rovescio anche sulla Romagna.

Meteo, le previsioni per il fine settimana

Sabato 28 dicembre, tempo che peggiora ulteriormente su Marche, Abruzzo, Molise, poi su Puglia, Basilicata, Appennino meridionale, cosentino e messinese. Precipitazioni sotto forma di temporali con locali grandinate, ma anche nevicate che raggiungeranno le quote di bassa collina, o addirittura miste a pioggia fin sulle coste. Temperature in rapida diminuzione al Centro-Sud. Tempo stabile invece sul resto d'Italia.

Gli esperti de IlMeteo.it avvisano che domenica 29 il tempo continuerà a rimanere instabile su gran parte del Sud con altre piogge o temporali localmente forti, con grandine o rovesci di neve a quote prossime alla pianura. Soffieranno venti intensi di Grecale e Tramonta. Temperature che crolleranno andando sotto la media del periodo addirittura di 10°C. Sul resto d'Italia invece avremo bel tempo, sole e locali nebbie in Pianura Padana. Il team annuncia in anteprima la presenza di un grosso anticiclone a partire da lunedì 30 dicembre e almeno fino all'Epifania. Inizierà così una lunga fase di bel tempo su tutta l'Italia.