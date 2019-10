Meteo, sarà un anomalo weekend caldo (ma c'è un'insidia)

C'è un tempo quasi estivo su gran parte dell'Italia, abbastanza anomalo per le medie stagionali. E' la cosiddetta "ottobrata", un periodo (più o meno lungo) durante il quale le condizioni meteo sono stabili e più estive che autunnali. A partire da oggi, venerdì 11 ottobre, l'alta pressione africana torna a far visita al nostro Paese garantendo una fase di tempo stabile con clima mite e temperature in aumento. Ma la presenza di un anticiclone nei mesi autunnali ha anche un rovescio della medaglia, ovvero la formazione della nebbia. Vediamo, nel dettaglio, le previsioni meteo per le prossime ore.

Meteo weekend 12-13 ottobre: caldo (ma c'è l'insidia nebbia)

Il team del sito iLmeteo.it comunica che sabato 12 e domenica 13 ottobre saranno due giornate con atmosfera stabile, quindi con bel tempo prevalente, cielo sereno o poco nuvoloso e temperature in aumento. A Roma, Napoli e Palermo si toccheranno i 25°C di giorno, fino a 25 a Firenze, e punte di 26°C a Bari. Al Nord i valori saranno un po' più bassi, ma comunque sopra i 20°C (Milano e Bologna 22°C). Oltre al bel tempo però tornerà la nebbia, favorita dalla forte escursione termica tra il giorno e la notte: nel fine settimana la riduzione della visibilità interesserà principalmente la bassa pianura lombarda (cremonese e mantovano), quella emiliana e quella veneta. Tra Veneto ed Emilia la visibilità nelle prime ore del mattino potrebbe scendere addirittura sotto i 40 metri. Attenzione, quindi.

Il meteo peggiora da martedì prossimo: le previsioni

Gli esperti de iLmeteo.it avvisano che questa fase di bel tempo avrà il suo culmine nella giornata di lunedì 14 ottobre, con i picchi più alti di temperatura e di maggior soleggiamento. Nei giorni successivi, invece, dall'Oceano Atlantico arriveranno sull'Italia via via fronti perturbati: da martedì è previsto quindi un progressivo peggioramento a partire dal Nord, con piogge su molte regioni.