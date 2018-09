Meteo, ecco il maltempo: in arrivo temporali e brusco calo termico

I meterologi lo avevano annunciato già nei giorni scorsi: il caldo ha le ore contate. E purtroppo (o per fortuna) il maltempo non si è fatto attendere. Un'area di bassa pressione di origine atlantica sta infatti determinando un peggioramento delle condizioni sulle regioni del Nord-Ovest del paese.

Meteo, maltempo in arrivo: dove pioverà oggi e domani

L'allerta della Protezione civile prevede, dalla serata di oggi, precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Lombardia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Anche per domani è stata valutata allerta gialla sul Piemonte, su gran parte della Lombardia, sul Veneto, sulle zone costiere del Lazio, su alcuni settori della Basilicata e della Calabria e sulla Sicilia centro settentrionale e isola di Pantelleria.

Una massa di nuvole si avvicina all'Italia

ILMeteo.it ha pubblicato una foto abbastanza eloquente che spiega la situazione meglio di qualsiasi parola. Un'enorme massa di nuvole si sta infatti avvicinando alla penisola da ovest. E non promette nulla di buono.

Meteo, calo termico nei prossimi giorni

La buona notizia, forse, è che le temperature caleranno un po' dovunque. Sempre secondo iLMeteo, l'apice del caldo in alcune città verrà raggiunto proprio domani, poi il termometro inizierà a scendere proprio per effetto della perturbazione in arrivo. Al nord le temperature caleranno di 3-5 gradi, sulle regioni centrali si abbaseranno anche di sette gradi, mentre al sud il termometro non supererà i 26°C. Occhio però perché già dal week end il sole tornerà protagonista e le temperature si impenneranno di nuovo.

(Foto in alto ILMeteo.it)