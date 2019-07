Maltempo, piogge e temporali in arrivo: allerta arancione e gialla, le regioni coinvolte

Allerta arancione e gialla per la giornata di domenica 14 luglio. Una perturbazione veloce in arrivo dai settori centro-settentrionali europei porterà in Italia, nella giornata di domani, un peggioramento delle condizioni meteorologiche al Nord-Ovest, con temporali sparsi, localmente intensi.

Lunedì mattina si prevede ancora maltempo al Nord, con un peggioramento che, nel corso della giornata, interesserà dapprima il Centro e poi il Meridione. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. L'avviso, nel dettaglio, prevede dal pomeriggio di domani, domenica 14 luglio, precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Lombardia, in estensione dalla serata alla Liguria. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Allerta arancione e gialla: le regioni coinvolte

Quindi sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi allerta arancione sull'area meridionale delle Marche e su gran parte dell'Abruzzo e della Puglia. Valutata, inoltre, allerta gialla sull'area centro orientale dell'Emilia-Romagna, sul restante territorio di Marche e Abruzzo, su Umbria, Lazio, Molise, Basilicata e resto della Puglia. Per la giornata di domani è stata valutata allerta gialla in Lombardia, in Molise e su gran parte di Piemonte, Liguria, Abruzzo e Puglia.

Arpa Lombardia: "Rovesci da domenica sera"

Un weekend di sole e rovesci in Lombardia, secondo il bollettino meteo dell'Arpa. Per oggi, sabato, si attendono correnti in quota da nordovest con tempo stabile e ben soleggiato. Ma per domani, domenica, è prevista nuvolosità irregolare e variabile, tendente a divenire più estesa e compatta nel corso del pomeriggio. Una perturbazione in avvicinamento da nordovest transiterà poi sulla regione tra la sera di domenica e la mattina di lunedì, con precipitazioni possibili ovunque ma più frequenti e insistenti sul settore nordovest, inizialmente anche a carattere temporalesco. Da lunedì pomeriggio ci si attende un graduale ritorno a condizioni più stabili con cessazione delle precipitazioni ma temperature massime in calo. Per martedì il meteo si preannuncia soleggiato e stabile, con temperature in risalita nei valori massimi. Mercoledì e giovedì saranno caratterizzati di nuovo da variabilità con probabilità di piogge sparse in aumento.