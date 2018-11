Torna il maltempo, attese piogge e nubifragi: le zone colpite

Che tempo farà nei prossimi giorni sulla penisola? Purtroppo non ci sono buone notizie, e del resto è pure vero che siamo ormai alle porte di dicembre. Oggi, secondo iLMeteo.it, le piogge la faranno da padrone in tutto il Nordovest, sulle regioni tirreniche fino alla Calabria, e anche in Sardegna occidentale. Giovedì ci sarà una breve tregua, ma già venerdì potrebbe arrivare una nuova perturbazione.

L'Italia continua infatti ad essere inserita in un flusso di correnti instabili che a volte generano vortici ciclonici che provocano ondate di maltempo.

Da venerdì infatti tempo in rapido peggioramento su tutto il Nord, la Toscana e l'Umbria con piogge via via più diffuse. La neve tornerà a cadere anche se quote più alte di quelle dei giorno scorsi: sulle Alpi occidentali sopra i 1000 metri di quota, dai 1200-1400 metri dei rilievi del Triveneto.

Meteo, nel week end nubifragi al sud

Il maltempo continuerà anche nel weekend quando una serie di vortici ciclonici si insedieranno sul mar Tirreno facendo peggiorare fortemente il tempo al Centro-Sud con nubifragi attesi sul Lazio e sulla Campania. Sembra inoltre che anche l'avvio della nuova settimana sarà martoriato dal maltempo.

Previsioni meteo per giovedì 22 novembre, video

Cambiamento climatico, Coldiretti: da inizio anno 478 trombe d'aria

Ma il maltempo delle ultime settimane è qualcosa di fisiologico o c'è effettivamente qualcosa di strano. Un'analisi di Coldiretti su dati ESWD, sembra suggerire la seconda ipotesi. Dall'inizio dell'anno ad oggi sono state 478 le trombe d'aria in Italia, più del doppio (+121%) di quelle registrate nello stesso periodo dell'anno scorso. E' quanto emerge dai dati dell'anagrafe europea degli eventi meteo estremi che ha registrato in Italia oltre mille fenomeni nel 2018 fra tornado, bombe d'acqua, tempeste di fulmini, valanghe e bufere di neve.

L'ultima ondata di maltempo conferma dunque anche nella Penisola la tendenza ai cambiamenti climatici che - sottolinea la Coldiretti - si manifesta con una più elevata frequenza di eventi violenti, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal caldo al maltempo.