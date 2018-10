Nubifragi, vento e grandine: l'Italia finisce sott'acqua

Il maltempo come da previsioni ha iniziato a colpire l'Italia e purtroppo si contano già le prime vittime. Secondo l'ultimo bollettino emesso dalla Protezione Civile persisterà una condizione di allerta arancione su molte aree del Paese.

Secondo le ultime previsioni meteo disponibili sul sito dell'aeronautica militare per tutta la giornata di Domenica si avranno precipitazioni di forte intensità a prevalente carattere di rovescio o temporale, sul settore appenninico dell'Emilia-Romagna.

Preoccupazioni maggiori per la Liguria dove fino a Lunedì si prevedono precipitazioni di forte intensità con possibilità di locali grandinate. Attenzione alta anche in Trentino-Alto Adige, Lombardia, il settore appenninico della Toscana, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia e Veneto.

Si prevedono inoltre precipitazioni eccezionali sul levante ligure e sul Friuli-Venezia Giulia e Veneto centrosettentrionali nella giornata di domenica.

Attenzione alle raffiche di vento provenienti dai quadranti meridionali soprattutto su Umbria ed aree interne ed appenniniche di Emilia-Romagna, e con mareggiate lungo le coste esposte su Liguria, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, e sul settore tirrenico della Sicilia.

Possibili grandinate e temporali su Toscana, Campania, Puglia e Lazio dove potranno assumere carattere di eccezionalità dalla tarda mattinata di Domenica.

Sulle Alpi nevicate abbondanti sulla Valle d'Aosta con quota neve a 2100-2200 metri.

Le previsioni meteo per lunedì 29 ottobre

Anche per Lunedì 29 ottobre si protrarrà il maltempo con forti piogge su tutte le regioni e con rischio di locali nubifragi, in particolare sulla Liguria, sulle Alpi, sulle Prealpi, sugli Appennini centrali e sulla Campania. Qualche pausa più asciutta sul versante adriatico e al Sud peninsulare ma sempre in contesto instabile.