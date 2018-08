Meteo, il maltempo fa la voce grossa: rischio nubifragi nel weekend

Il tempo sull'Italia sta per subire un cambio radicale. Dopo un'estate a due facce, tra caldo afoso e piogge torrenziali, arriva la svolta definitiva che potrebbe far calare il sipario sulla stagione più amata, che in questo 2018 ha 'regalato' non poche sorprese. L'avvicinamento di una perturbazione che ha avuto origine nel Nord Europa porterà nei prossimi giorni un vero e proprio sconvolgimento sul nostro Paese.

Maltempo 'vero' nel fine settimana

Secondo il team del sito www.ilmeteo.it "le prime avvisaglie di questo mutamento" si avranno già nella giornata di oggi, venerdì 24 agosto, con "temporali diurni che arriveranno a interessare anche le aree pianeggianti del Nord". "Ma - proseguono gli esperti - sarà nel corso del weekend che il maltempo farà la voce grossa. Il vortice ciclonico irromperà sull'Italia, accompagnato da aria fredda nordica, innescando diversi fenomeni temporaleschi, che dal Nordovest si porteranno verso il Nordest".

Rischio nubifragi

Gli esperti inoltre invitano a "fare attenzione anche al rischio di nubifragi, possibili soprattutto sulla Pianura Padana centro-orientale; non si escludono grandinate e/o trombe d'aria; poi, nel corso della giornata festiva, saranno coinvolte anche le regioni centrali e il basso versante tirrenico. Temperature in crollo, con diminuzioni localmente anche di 10/12°C rispetto ai giorni scorsi. Anche la neve potrà tornare a fare la sua comparsa sulle Alpi, sopra i 1800 metri".

Arriva la rinfrescata

Per quanto riguarda l'inizio della prossima settimana, l'ultima del mese di agosto "la perturbazione sfilerà via via verso i Balcani, lasciando spazio ad una rimonta anticiclonica che riporterà giornate soleggiate ma condite da un clima gradevole, con valori termici che faticheranno a raggiungere i 30 gradi", spiega Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it. Insomma ci attende "decisamente una bella rinfrescata", conclude l'esperto.