Ombrelli a portata di mano: arrivano temporali e nubifragi

Italia nella morsa del maltempo a causa di un centro di bassa pressione che sta interessando molte regioni con piogge, temporali e anche nubifragi improvvisi.

Dopo l'arrivo della perturbazione atlantica che ha inaugurato il mese di ottobre, le condizioni di maltempo di inizio settimana continueranno: nubifragi attesi dall'Emilia Romagna verso tutto il Centro e il Sud, fino alle due isole maggiori e sulle coste ioniche e adriatiche centrali.

Il Vortice ciclonico verso sud

Da mercoledì qualche miglioramento al Nord (con un po' di sole) ma il tempo resta via via più instabile al Sud per poi tornare a peggiorare anche al Nord, fanno sapere gli esperti de 'IlMeteo.it', che offrono un quadro generale dei prossimi giorni.

Meteo, il tempo previsto per giovedì 4 ottobre

Piogge e temporali al Sud, Isole maggiori e su Abruzzo, Molise e Sardegna. Altrove spazi soleggiati.

Meteo, il tempo previsto per venerdì 5 ottobre

Il maltempo non molla la presa: tanta pioggia e temporali ancora al Sud con rischio di locali nubifragi. Qualche rovescio anche su Abruzzo, Molise e Sardegna. Ampio soleggiamento altrove.

Meteo, il tempo previsto per il weekend

Sabato 6 ottobre irregolarmente nuvoloso su tutte le Regioni, con precipitazioni al Sud, sulla Sicilia tirrenica e sul medio versante Adriatico. In genere asciutto sui restanti settori.

Domenica 7 ottobre tempo spiccatamente instabile al Nordovest con temporali frequenti. Piogge anche su Ovest Emilia, Toscana, Sardegna settentrionale e sulla Puglia centro meridionale.

Meteo, le previsioni aggiornate