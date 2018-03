Meteo, oggi torna il maltempo: temporali e vento forte, l'allerta della protezione civile

Torna il maltempo. Secondo la protezione civile quella di oggi, domenica 18 marzo, sarà una giornata caratterizzata da temporali e vento forte soprattutto al centro sud. L’avviso della Protezione civile prevede dal primo mattino venti di burrasca dai quadranti occidentali, su Sicilia, Calabria e Basilicata, in estensione alla Campania e possibili mareggiate sulle coste. Ad essere colpito sarà dunque soprattutto il meridione. In Campania e sui settori tirrenici di Basilicata e Calabria centro-settentrionale sono previste precipitazioni intense con frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti – scrive la Protezione civile - è stata valutata per domani allerta gialla su Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Lazio, nonché sui bacini occidentali di Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Calabria.

Maltempo oggi 18 marzo 2018, le previsioni

Anche secondo iLMeteo.it le regioni meridionali saranno quelle più colpite dal maltempo con "temporali dal mar Tirreno verso il basso Lazio e la Campania e infine la Sicilia, ma con condizioni di instabilità praticamente ovunque e con neve a 800m sulle Alpi in calo fino a 400m sui confini orientali". Nubifragi anche in Emilia Romagna dove continuerà a piovere fino a tarda serata. L'ingresso della Bora sarà il preludio della seconda irruzione artica. Per la primavera bisognerà ancora aspettare.