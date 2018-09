Meteo, ecco il maltempo: oggi allerta gialla su 11 regioni

Quella di oggi sarà una giornata di piogge e temporali. Secondo la protezione civile il maltempo colpirà sopratutto il centro sud. Per la giornata di martedì 18 settembre è prevista infatti allerta gialla su gran parte dell’Emilia-Romagna, su Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, sull’area costiera del Molise, su gran parte della Basilicata, sui settori centro-occidentali della Puglia, sulla Sicilia.

Permane inoltre l’allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato sul Veneto, bacino dell’Alto Piave, a causa della frana della Busa del Cristo, nel comune di Perarolo di Cadore (Belluno), sulla quale è in corso un continuo e attento monitoraggio.

Le regioni colpite dal maltempo secondo iLMeteo.it

Il Meteo.it comunica però che "durante le ore pomeridiane, i temporali al Nord nasceranno in maniera improvvisa sul Trentino-Alto Adige, sul Piemonte occidentale e su quasi tutta l'Emilia-Romagna, mentre la Sardegna sarà interessata da una fase di intenso maltempo, con possibili nubifragi o bombe d'acqua a Sassari, Nuoro e Olbia-Tempio".

Temporali e rovesci diffusi al centro sud

Piogga e temporali la faranno da padrone anche in Toscana, Lazio, Umbria e sulle regioni adriatiche, con maltempo atteso anche a Firenze e a Roma. Il maltempo si sposterà poi verso Sud: le piogge interesseranno la Puglia garganica, la Basilicata e la Sicilia, specie tra Ragusa e Siracusa.

In serata e nottata i fenomeni si esauriranno su gran parte del Nord, ma il maltempo continuerà ad imperversare sulla Sardegna e, in maniera meno intensa, in Toscana e in Umbria.

Meteo, le previsioni per domani 19 settembre | Video

A cura de ILMeteo.it