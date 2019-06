Maltempo al Nord: nubifragi e grandine a Milano, allarme frane a Torino

Maltempo oggi al Nord Italia. Il Seveso è esondato a Milano, sabato mattina, dopo i violenti temporali che si sono abbattuti sulla città e sui comuni a Nord del capoluogo, dove era in vigore un'allerta meteo di criticità arancione. Ad annunciarlo è stato l'assessore Marco Granelli, che alle 10.20 ha spiegato: "Alle 10.15 esondazione cessata in via Valfurva a Niguarda e Ornato, sceso sotto 2 metri. Ora seguiamo a monte seconda ondata".

"Seconda ondata" che è arrivata puntuale, causando una nuova esondazione alle 11.15, sempre nella stessa zona. "Questa è più forte - ha sottolineato Granelli - perché è la pioggia della Brianza di queste ore. Palazzolo alto, lo scolmatore sta lavorando ma non basta". Il fiume ha rotto gli "argini" la prima volta poco prima delle dieci. "Seveso e Lambro. Onda di piena a Niguarda dove in poco tempo siamo arrivati a 2 metri - aveva informato l'assessore alle 9.52 -. Le squadre sono sul posto. È salito anche il livello a monte con seconda ondata a Cesano Maderno. Massima attenzione". "A Palazzolo il livello è basso, ma dietro seconda ondata. Squadre sul posto, anche io in arrivo. Per ora - aveva spiegato poco dopo - esondazione contenuta ma dobbiamo aprire la seconda ondata".

Sul posto sono presenti i tecnici di Mm servizi idrici, la protezione civile e la polizia locale, che sta pattugliando viale Fulvio Testi, viale Ca' Granda, via Valfurva, largo Desio e via Zocchi. Per ora non vengono segnalati danni.

Disagi anche nel torinese, dove è stata chiusa dalla mattinata di oggi, sabato 22 giugno 2019, l'autostrada Torino-Monte Bianco, nel tratto tra Ivrea e Pont-Saint-Martin, per il rischio di frana in località Chiappetti di Quincinetto. Dopo il maltempo di ieri, i sensori installati per monitorare il movimento del terreno, che esiste da una ventina di anni, hanno dato segnale di allerta. Per questa ragione è stato istituito l'obbligo di uscita a Ivrea (con prosecuzione sulla statale 26) per chi va verso la Valle d'Aosta e a Pont-Saint-Martin per chi va verso il Piemonte. Il tratto interessato dalla chiusura è di 18 chilometri dal (40 al 58).

La chiusura, disposta dalle società Ativa e Sav in collaborazione con la polizia stradale di Torino e di Aosta, durerà fino alla cessazione dell'allarme. Sono stati informati polizia di Stato, carabinieri e polizie locali della zona per l'intensificarsi del traffico previsto a causa della chiusura.