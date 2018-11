Maltempo, oggi allerta meteo su 6 regioni: il bollettino della Protezione Civile

Il maltempo continua a impervesare sull'Italia. Ieri sera la protezione civile ha lanciato un nuovo bollettino di allerta meteo. "La circolazione depressionaria presente sul Mediterraneo continua a far confluire correnti umide e instabili verso l'Italia", si legge nella nota. Lo spostamento della perturbazione dalla Tunisia verso la Sardegna, nel corso della prossima notte favorirà un graduale peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni centro-meridionali, in particolare su Calabria, restanti aree ioniche, Lazio meridionale, Campania e, nella giornata di domani anche sul Piemonte.

Allerta meteo su 6 regioni

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi, domenica 4 novembre, allerta arancione su parte di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, sui versanti jonico e tirrenico meridionale della Calabria, sull’intero territorio della Sicilia e sui bacini sud-occidentali e centro-meridionali della Sardegna. È stata inoltre valutata per la giornata di domani allerta gialla su alcuni bacini in Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, oltre che su tutto il territorio di Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Puglia, gran parte del Molise e sui restanti settori della Calabria e della Sardegna.

Meteo, dove pioverà oggi domenica 4 novembre

Dalle prime ore di oggi, domenica 4 novembre, si prevedono precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco, sulla Calabria, specie settori ionici centro-meridionali, in estensione a Basilicata e Puglia, specie settori ionici. Dalla tarda mattinata di domani, l'avviso prevede inoltre precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco su Lazio, specie settori meridionali, Campania e Piemonte.

