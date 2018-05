Meteo, la primavera dov'è? Ci aspettano ancora tanti giorni di maltempo

Nel weekend è arrivato il secondo ciclone del mese di maggio: condizionerà il tempo anche durante questa settimana. Secondo il sito iLMeteo.it, il meteo resterà instabile durante i prossimi sette giorni, con piogge, temporali e un clima autunnale che farà scendere le temperature sotto i venti gradi in molte città italiane.

Piogge e temporali in molte città oggi 15 maggio

Oggi sono previsti temporali su Toscana, Lazio, Umbria, Campania, Sardegna, il Triveneto e le Alpi. Piogge attese a Roma, Firenze, Napoli, Venezia, Trieste. Non migliorerà nemmeno domani con temporali ancora sul Lazio, in Campania, su Alpi e Prealpi, sul grossetano e sulla Venezia Giulia. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito, annuncia altri temporali anche per giovedì, soprattutto al Centro, mentre venerdì l’instabilità sarà meno diffusa. Secondo i dati provenienti dal Centro Europeo con sede a Reading (Ecmwf), il weekend 19-20 maggio vedrà l’arrivo del terzo ciclone, questa volta dal Nord Europa e sarà ancora maltempo.

Nella prima parte della settimana, l’Italia resterà sotto l’influenza di un vortice di bassa pressione ricolmo di aria fresca che manterrà condizioni di tempo molto instabile e relativamente fresco, specialmente al Centro-Nord. E nella seconda parte della settimana sul nostro Paese non è previsto l’arrivo di anticicloni in grado di assicurare condizioni di tempo stabile: proseguirà dunque il periodo di variabilità tipica della tarda primavera che ha caratterizzato la prima parte di questo mese.

Previsioni meteo per mercoledì, 16 maggio

Ecco le previsioni per oggi a cura di iLMeteo.it. Vortice depressionario sempre presente. Temporali e piogge sulle regioni centrali, sparsi al Nord e lungo i settori alpini e prealpini. Spiccata instabilità anche su Marche, Umbria, Molise, Campania, poi verso il Gargano.