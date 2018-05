Meteo, il caldo è un lontano ricordo: ecco temporali e grandine

Sarà una settimana di burrasca per l'Italia. Dopo il sole e il caldo di fine aprile, il mese di maggio è iniziato con l'arrivo del ciclone mediterraneo, che ha portato precipitazioni e calo termico in gran parte della penisola italiana. Secondo le previsioni de IlMeteo.it, forti temporali e grandinate potrebbero verificarsi sulla maggior parte dello Stivale. Per la giornata di oggi, mercoledì 2 maggio, i fenomeni temporaleschi saranno concentrati soprattutto su Sardegna e Sicilia, ma la pioggia non dovrebbe risparmiare, anche se in misura minore, anche le province di Belluno, Treviso, Napoli, Caserta e Latina. Vediamo adesso nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni:

Meteo, le previsioni per giovedì 3 maggio

Nella giornata di giovedì 3 maggio la perturbazione arriverà a colpire le regioni centrali, con Lazio, Campania e Marche con forti piogge soprattutto su Roma, Napoli e Ascoli. Forte maltempo anche su Emilia Romagna e Toscana, con i temporali che in serata si sposteranno verso Sud.

Meteo, le previsioni per venerdì 4 maggio

Il maltempo continuerà a tenere banco anche venerdì 4 maggio: temporali e grandinate colpiranno Lazio, Sardegna ed Emilia Romagna. Temporali previsti anche sul rodigino fin verso il padovano meridionale e infine sulla Lombardia e sui rilievi del Veneto. La perturbazione continuerà anche nel fine settimana con i temporali che saranno più frequenti al Centro e in Sardegna e meno incisivi al Nord.