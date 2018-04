Meteo, dopo la tregua di Pasqua torna il maltempo: temporali al Nord

Dopo la tregua di Pasqua e Pasquetta, il maltempo torna a colpire l'Italia, proprio al termine delle festività. Già nella giornata di oggi, martedì 3 aprile, una nuova perturbazione atlantica porterà diverse precipitazioni, soprattutto nel Nord Italia. Secondo gli esperti de Il Meteo.it, piogge intense sono attese su Liguria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia.

Previsioni meteo di mercoledì 4 aprile 2018

Per la giornata di mercoledì 4 aprile, il maltempo continuerà a colpire il Nord Italia, con rischio nubifragi tra Veneto orientale e Friuli-Venezia-Giulia; piogge sparse anche sulle regioni centrali con rischio nubifragi sull'alta Toscana. Più asciutto altrove. In serata sono previste nevicate sui rilievi alpini sopra i 1200/1300 metri. La perturbazione dovrebbe protrarsi anche nella giornata di giovedì 5 aprile, con il bel tempo che dovrebbe tornare sullo Stivale per il fine settimana.