Maltempo, torna la pioggia da "allerta rossa"

È durata pochissimo la pausa dalle forti piogge: peggioramento nuovamente in corso sul nostro Paese per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Nuvoloni neri anche sul prossimo fine settimana. Le piogge che interesseranno soprattutto il Nord risultando più forti sulla Liguria, torneranno anche nel corso del weekend. Il team del sito iLMeteo.it comunica che in queste ora piogge localmente intense stanno interessando il Nordovest con nevicate sopra i 1300metri circa. Col passare delle ore i fenomeni si sposteranno rapidamente verso il Nordest e su gran parte delle regioni centrali, in particolare l'area tirrenica. Su alcuni tratti del Levante ligure e sulle coste settentrionali della Toscana, i fenomeni potrebbero risultare anche forti e caratterizzati da rovesci e locali nubifragi. Tra il pomeriggio e la sera il quadro meteo migliorerà sull'estremo Nordovest mentre continuerà a piovere sul Nordest, al Centro e fino alla Campania e le coste tirreniche della Calabria.

Maltempo, oggi è ancora allerta rossa

L’avviso della Protezione Civile prevede oggi precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, su Liguria, Piemonte meridionale e Toscana. Le precipitazioni saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Venti forti con raffiche di burrasca dai quadranti meridionali su Emilia-Romagna, Toscana e Lazio. Mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata quindi permercoledì 27 novembre, allerta rossa per rischio idraulico sulla bassa pianura orientale, in Lombardia, su parte del Veneto e su gran parte dell’Emilia-Romagna. Valutata inoltre allerta arancione sulla bassa pianura occidentale, in Lombardia e su gran parte della Liguria. Allerta gialla su parte del Veneto, sui restanti settori della Liguria, sui bacini centrali e occidentali dell’Emilia-Romagna, oltre che su parte di Piemonte, Toscana, Umbria, Lazio, Molise e Sardegna.

Previsioni meteo giovedì e venerdì

Gli esperti avvisano che giovedì e venerdì il tempo migliorerà al Nord mentre qualche rovescio interesserà ancora le coste tirreniche centrali e meridionali. Nel corso del weekend il tempo tenderà a peggiorare nuovamente. Dopo un sabato prevalentemente soleggiato ecco che domenica un fronte perturbato, alimentato da correnti fresche oceaniche e sospinto da venti di Scirocco, interesserà tutto il Nord con tanta pioggia, ancora una volta intensa e sotto forma di nubifragi sulla Liguria. In anteprima il team annuncia l'arrivo di aria più fredda, direttamente dal Polo Nord, a partire da martedì 3 dicembre.

Alluvioni, le "ferite" viste dallo spazio

Uno squarcio color rosso sangue che taglia in due la Pianura Padana come una ferita: così appare la regione del Po colpita dalle alluvioni, ripresa dallo spazio dal satellite Sentinel-1 di Copernicus, il programma per l'Osservazione della Terra gestito da Agenzia spaziale europea (Esa) e Commissione Europea. L'immagine multi temporale combina due scatti separati, acquisiti il 13 e il 25 novembre: le aree inondate sono rappresentate in rosso, il fiume Po in nero, e le aree urbane in bianco. Milano sembra salva, nella parte alta dell'immagine, mentre i territori dell'alessandrino e del pavese risultano fortemente colpiti. La distinzione tra i corpi idrici dei fiumi e le zone inondate è resa possibile dal radar di Sentinel-1, capace di 'vedere' attraverso le nuvole, la pioggia e al buio. ANSA/COPERNICUS ESA