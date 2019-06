Grandine e temporali, è un disastro: un fiume di fango sommerge case e strade

Altro che estate, sole e caldo... Grandine e allagamenti in provincia di Brescia, nella zona della Valle Camonica. Ad avere la peggio i residenti di Mazzunno, frazione di Angolo Terme, il paese che era già stato flagellato dalla tempesta di qualche settimana fa. Stavolta, oltre al maltempo, allagamenti e residenti evacuati: un fiume di fango e detriti ha sommerso il paese, le case e le automobili. Uno scenario desolante, da disastro naturale: anche le auto, letteralmente travolte. Per ovvi motivi è scattata la massima allerta in ambito di sicurezza: sono almeno 30 le persone che sono state fatte evacuare dalle loro abitazioni. Nessun ferito, nonostante la furia dell’acqua e del cielo.

Maltempo e allagamenti nella Valle Camonica (Brescia)

Sarebbero almeno tre gli smottamenti che hanno provocato l’inondazione. Per molte ore tutta la frazione è rimasta senza corrente. Danni ingenti anche alla chiesa parrocchiale. Altro paese particolarmente colpito dal maltempo è Darfo Boario Terme. Il centro di Boario è rimasto completamente allagato per ore, acqua alle caviglie e in alcuni casi fino a mezzo metro. In paese sono caduti chicchi di grandine delle dimensioni di palline da tennis: al termine della tempesta, in alcune zone l’effetto sembrava quello di una nevicata.

Anche a Darfo case e strade allagate, automobili sommerse, negozi e locali danneggiati. Un plauso come sempre alle decine e decine di tecnici e volontari intervenuti per limitare i danni: le forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco, la Protezione civile. Non si esclude che i Comuni più colpiti (tra cui anche Pian Camuno e Pisogne, dove la piazza è rimasta allagata per ore) possano richiedere lo stato di emergenza.