Temporali di pioggia calda, l'ultimo ruggito dell'estate? Le previsioni per le prossime ore

La pioggia accompagnata a temperature bollenti: ancora per qualche ora l'Italia sarà caratterizzata da temporali di pioggia calda prima di un previsto calo termico. Ma intanto vediamo le previsioni per le prossime ore.

Nelle prime ore di giovedì 23 agosto isolati addensamenti compatti saranno prevalenti lungo le aree alpine con qualche isolato debole fenomeno, sereno o poco nuvoloso sul resto del settore.

Dalla seconda parte della mattinata aumento della nuvolosità cumuliforme su alpi, prealpi ed aree appenniniche, con rovesci o temporali sparsi dalla tarda mattinata e per il primo pomeriggio. Dal tardo pomeriggio graduale diradamento della nuvolosita', con in serata ancora locali addensamenti compatti lungo l'arco alpino, accompagnati da rovesci o temporali sparsi ed ampi spazi di sereno sul resto del settentrione.

Al primo mattino estese velature su tutto il Centro Italia, localmente spesse sulla sardegna. Dalla seconda parte della mattinata aumento della nuvolosità compatta sull'isola e di quella medio-alta sul settore peninsulare tirrenico e sull'area appenninica, con rovesci o temporali, diffusi sulla sardegna e sparsi sul settore peninsulare. Dal tardo pomeriggio generale diradamento della nuvolosità cumuliforme, con in serata cielo velato su tutto il settore.

Meteo, le ultime previsioni disponibili

Al primo mattino cielo molto nuvoloso o coperto sulla Sicilia e locali addensamenti compatti sulla calabria, specie sul versante ionico, con rovesci o temporali sparsi, più frequenti lungo le aree costiere; generalmente velato sul resto del settore.

Dalla seconda parte della mattinata estensione della nuvolosità compatta al resto della calabria ed aumento di quella cumuliforme sul resto del settore peninsulare, con rovesci o temporali diffusi su sicilia e calabria ed isolati sul resto del settore. Dal tardo pomeriggio diradamento della nuvolosità cumuliforme su gran parte del settore peninsulare, dove il cielo permarrà generalmente velato , mentre continuerà a permanere cielo molto nuvoloso o coperto, accompagnato da fenomeni diffusi su sicilia e calabria, per il resto della giornata.

Temperature minime in lieve calo sui rilievi alpini centroccidentali e sul friuli-venezia giulia; massime in tenue diminuzione su levante ligure, triveneto, sardegna settentrionale, coste della toscana, umbria meridionale e lazio, in aumento al Sud.